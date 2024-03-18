Elon Musk yapay zeka Grok'u ücretsiz yaptı, ama bir şartla!

18 Mart 2024 10:22 - Güncelleme : 18 Mart 2024 10:23

Ünlü teknoloji milyarderi Elon Musk, geçen hafta söz verdiği gibi ChatGPT rakibi Grok uygulamasını açık kaynak kodlu hale getirdi. Böylelikle, şimdiye kadar X Premium+ aboneliği satın alarak kullanılabilen sohbet robotu artık ücretsiz oldu.

Ancak bu noktada, Grok'a ilginiz varsa ve bu haberi gördüyseniz hemen sevinmemeniz gerektiğini belirtelim. Zira uygulama yalnızca yeterli donanıma ve altyapıya sahip olan geliştiriciler tarafından üçüncü taraf projelerde kullanılabilecek.

Yani siz bir geliştirici değilseniz ve üzerinde çalıştığınız herhangi bir yapay zeka projesi yoksa (Grok'u da entegre edemeyeceğiniz için) Elon Musk'ın yapay zeka uygulamasından yararlanamıyorsunuz. Bunun yerine her zaman olduğu gibi X Premium+ üyeliği satın alarak kullanmanız gerekiyor.

314 MİLYAR PARAMETREYE SAHİP

xAI, internet sitesinden yaptığı duyuruda "Büyük dil modelimiz Grok-1'in temel model ağırlıklarını ve ağ mimarisini yayınlıyoruz. Grok-1, xAI tarafından sıfırdan eğitilmiş, 314 milyar parametreli bir 'Uzmanlar Karması' modelidir." ifadelerine yer verdi.

"Bu, Ekim 2023'te tamamlanan Grok-1 ön eğitim aşamasındaki ham temel model kontrol noktasıdır." diyen ekip, bunun da modelin diyalog gibi herhangi bir özel uygulama için ince ayar yapılmadığı anlamına geldiğini sözlerine ekledi. xAI, modelin temel özelliklerini şöyle sıraladı:

- Büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş temel model, herhangi bir özel görev için ince ayar yapılmamıştır.

- Belirli bir token üzerinde ağırlıkların yüzde 25'inin aktif olduğu 314B parametreli Uzmanlar Karması modeli.

- Ekim 2023'te JAX ve Rust'a ek olarak özel bir eğitim yığını kullanılarak xAI tarafından sıfırdan eğitildi.