Elon Musk'tan çarpıcı yapay zeka iddiası: Tarih verdi

09 Nisan 2024 10:15 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:16

Yapay zeka şirketleri yeni ürünlerini duyurmaya ve mevcut ürünlerini de geliştirip kullanıcıların şikayet ettiği sorunlara çözüm sunmaya devam ederken, teknolojinin gelecekteki bir tarihte insanlığı tehdit eder hale geleceğine dair iddialar da tartışılmaya devam ediyor.

Yapay zekanın, insan gücü gerektiren pek çok işi yapabilmesi ve buna bağlı olarak da gelecekte insanların yerini hemen her yerde alabileceği düşüncesiyle "insanlığı geride bırakacak hale geleceği" tartışmalarına ABD'li milyarder Elon Musk'tan geldi.

2025 VEYA 2026'YI İŞARET ETTİ

Musk, sahibi olduğu X platformunda katıldığı bir yayında, gelecek yıl veya 2026 yılına kadar en akıllı insandan daha akıllı bir yapay zeka teknolojisinin geliştirileceğini öngördüğünü ifade etti.

Musk, yapay genel zekayı (Artificial General Intelligence - AGI) eğer "en akıllı insandan daha akıllı" olarak tanımlarsak, bunun muhtemelen önümüzdeki iki yıl içinde geliştirileceğini savundu.

Yapay genel zeka, insan benzeri bir zeka seviyesine ulaşabilen bir yapay zeka türünü ifade eder ve genel olarak insan zekasının tüm yönlerini kapsayacak şekilde tasarlanması amaçlanır. AGI karmaşık problemleri çözebilme, öğrenme, adapte olabilme, duygusal zeka ve diğer insan benzeri zeka yeteneklerini içerebilir.

GROK'UN YENİ SÜRÜMÜNDEKİ ENGEL NE?

Elon Musk ayrıca kendi yapay zeka girişimi xAI tarafından kullanıcılara sunulan Grok sohbet robotuna ilişin de konuştu. Gelişmiş çiplerin eksikliğinin Grok'un "Sürüm 2" modelinin eğitimini engellediğini söyledi.

Musk, Grok 2 modelinin eğitiminin yaklaşık 20 bin Nvidia H100 GPU gerektirdiğini, Grok 3 modeli ve ötesinin ise 100 bin Nvidia H100 yongası gerektireceğini belirtti.

Ancak çip kıtlığının şu ana kadar yapay zekanın gelişimi için büyük bir kısıtlama olmasına rağmen, elektrik tedariğinin önümüzdeki bir veya iki yıl içinde çok önemli olacağını da sözlerine ekledi.