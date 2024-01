Epic Games, 600 TL'lik oyunu sınırlı süreyle bedava yaptı

08 Ocak 2024 12:46 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:46

Epic Games, yılbaşı tatili dönemi boyunca her gün ücretsiz oyun vermişti. Bu kampanyanın sona ermesiyle birlikte firma, haftalık olarak bedava oyun dağıtımına tekrar başladı.

Son olarak Marvel's Guardian of the Galaxy oyununu bir haftalığına ücretsiz yapan Epic Games, 11 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasında Sail Forth oyununu bedava dağıtacağını duyurdu. Steam'de 20 dolarlık bir fiyat etiketine (yaklaşık 600 TL) sahip olan bu oyunu indirmek için tek gereksinim Epic Games hesabına sahip olmak.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU 'SAİL FORTH' OLDU

Festive Vector firması tarafından geliştirilen Sail Forth, oyuncuların kendine özgü hayvanlara, bitki örtüsüne, dost canlısı sakinlere ve korkutucu düşmanlara sahip adacıkları keşfedebileceği bir bağımsız keşif ve macera yapımı olarak karşımıza çıkıyor.

Sail Forth sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

İşletim Sistemi Sürümü: 7

İşlemci: Intel i5 2.3GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000

DirectX: DirectX 9

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi Sürümü: 10

İşlemci: Intel i7 2.3GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 750m

DirectX: DirectX 9

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games ücretsiz oyunları, kampanya sona erdikten sonra bilgisayarınızdan silinmiyor veya kullanılamaz hale gelmiyor. Bir defa Epic Games'in mağazasındaki Library (Kitaplık) kısmına eklemeniz yeterli oluyor.

Epic Games Store hesabınız yoksa, resmi web sitesinden ücretsiz olarak kaydolabilir ve ücretsiz oyunları hemen indirebilirsiniz. Ancak, Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyasının süresi sınırlı olduğundan, bu fırsatı kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.