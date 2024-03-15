Epic Games Bahar İndirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

15 Mart 2024 09:17 - Güncelleme : 15 Mart 2024 09:17

Popüler oyun dağıtım platformu Epic Games, şu sıralar Apple ile Fortnite'ı iPhone'a geri getirme konusunda mücadeleye yasal düzlemde devam ederken bir yandan da oyuncuların merakla beklediği bahar indirimlerini başlattı.

28 Mart 2024 tarihine kadar sürecek olan Epic Games Bahar İndirimi, kapsamında birçok oyunu büyük oranda yapılan indirimlerle sunacak. Bunun yanı sıra Epic ödüllerinin oranları da artırıldı, artık kullanıcılar indirimli fiyatlara ek olarak yüzde 10 para iadesi alabilecekler.

EPİC GAMES BAHAR İNDİRİMİNDE KAÇIRILMAMASI GEREKEN OYUNLAR

EA Sports FC 24 - Normal Fiyatı: 2.099 TL, İndirimli Fiyatı: 419,99 TL (%80 indirim)

Alan Wake 2 - Normal Fiyatı: 912 TL, İndirimli Fiyatı: 729,60 TL (%20 indirim)

Dead Island 2 - Normal Fiyatı: 429 TL, İndirimli Fiyatı: 235,95 TL (%45 indirim)

Avatar: Frontiers of Pandora - Normal Fiyatı: 1.199 TL, İndirimli Fiyatı: 719,40 TL (%40 indirim)

Hogwarts Legacy - Normal Fiyatı: 1.099 TL, İndirimli Fiyatı: 549,50 TL (%50 indirim)

Prince of Persia The Lost Crown - Normal Fiyatı: 849 TL, İndirimli Fiyatı: 509,40 TL (%40 indirim)

Red Dead Redemption 2 - Normal Fiyatı: 1.499 TL, İndirimli Fiyatı: 494,67 TL (%67 indirim)

GTA V Premium Edition - Normal Fiyatı: 749 TL, İndirimli Fiyatı: 374,50 TL (%50 indirim)

Star Wars Jedi: Survivor - Normal Fiyatı: 2.099 TL, İndirimli Fiyatı: 944,99 TL (%55 indirim)

Dead by Daylight - Normal Fiyatı: 451,05 TL, İndirimli Fiyatı: 225,52 TL (%50 indirim)

SnowRunner - Normal Fiyatı: 550 TL, İndirimli Fiyatı: 275 TL (%50 indirim)

Cyberpunk 2077 - Normal Fiyatı: 999 TL, İndirimli Fiyatı: 499,50 TL (%50 indirim)

Rainbow Six Siege - Normal Fiyatı: 229 TL, İndirimli Fiyatı: 45,80 TL (%80 indirim)

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - Normal Fiyatı: 829 TL, İndirimli Fiyatı: 207,25 TL (%75 indirim)

Overcooked 2 - Normal Fiyatı: 70 TL, İndirimli Fiyatı: 17,50 TL (%75 indirim)

The Lord of The Rings Return to Moria - Normal Fiyatı: 309 TL, İndirimli Fiyatı: 191,58 TL (%38 indirim)

Borderlands 3 - Normal Fiyatı: 309 TL, İndirimli Fiyatı: 46,35 TL (%85 indirim)

The Crew Motorfest - Normal Fiyatı: 1.199 TL, İndirimli Fiyatı: 599,50 TL (%50 indirim)

The Last of Us Part I - Normal Fiyatı: 1.099 TL, İndirimli Fiyatı: 736,33 TL (%33 indirim)

God of War - Normal Fiyatı: 899 TL, İndirimli Fiyatı: 449,50 TL (%50 indirim)

Marvel's Spider-Man Remastered - Normal Fiyatı: 1.099 TL, İndirimli Fiyatı: 659,40 TL (%40 indirim)

Battlefield 2042 - Normal Fiyatı: 599,99 TL, İndirimli Fiyatı: 89,99 TL (%85 indirim)

EPİC GAMES BAHAR İNDİRİMLERİNE KATILMA

Epic Games'in Bahar İndirimleri kampanyasına platformun internet sitesinden katılabilirsiniz. Yukarıdaki listede yer alan indirimler, yüzde 10'luk iade hariç miktarlar olduğunu da ekleyelim. Yani iade dahil edildiğinde oyunun fiyatı çok daha uyguna gelecektir.