Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: İşte indirmek için son tarih

03 Ocak 2024 19:43 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 19:43

Epic Games, her yıl yaptığı hediye şölenini bu yıl da başlattı. Milyonlarca oyuncuya yıl sonuna kadar toplam 16 oyunu hediye edeceğini açıklayan şirket, verdiği sözü tutuyor ve her geçen gün farklı bir oyunu hediye ediyor. Birbirinden eğlenceli ve zevkli oyunlarıyla karşımıza çıkan Epic Games, bugün ise sevilen bir oyunu daha ücretsiz yaptı.

A PLAGUE TALE: INNOCENCE EPIC GAMES'TE ÜCRETSİZ

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık’tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu kapsamda oyun devi, 3 Ocak Çarşamba günü A Plague Tale: Innocence oyununu bedava yaptı. Macera severlerin mutlaka göz atması gereken yapımı 4 Ocak Çarşamba günü akşam saat 19.00’a kadar hiçbir bedel ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu noktada kalıcı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Oyuna ücretsiz şekilde sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store’un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: “Escape Academy” sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.