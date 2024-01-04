Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük için bir darbe daha: App Store ve Google Play Store’dan kaldırıldı

04 Ocak 2024 10:31 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:34

Binlerce okur ve yazarın birlikte düşüncelerini paylaştığı Ekşi Sözlük,son birkaç yıl içinde defalarca kez erişime kapatıldı. Seçim dönemi yayılan asılsız haberlerin yanı sıra hakaretlere müsaade edilmesi gibi durumlar platforma erişim yasağını getirdi.

Geçtiğimiz aylarda ise erişime tekrardan açılan Ekşi Sözlük’te, bu kez de cinsel istismar olayları gündeme geldi.

MOBİL UYGULAMALAR KALDIRILDI

İnternet sitesinin erişime engellenmesinin ardından Ekşi mobil uygulamaları da kaldırıldı.

Ekşi Sözlük'e "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle App Store ve Google Play uygulamalarında erişim engeli getirildi.

NE OLMUŞTU?

Ekşi Sözlük üyesi bir yazar, bir başka üyenin kendisine mesaj olarak gönderdiği bebek istismarı görüntüleri üzerine platformda bu skandalı duyurmak istedi. Ancak Ekşi'nin kendisini engellemeye çalıştığını belirterek yaşanan mide bulandırıcı olayı sosyal medya platformu X'te paylaştı. Bunun üzerine yetkililer harekete geçti ve 24 Aralık 2023’te Ekşi’ye erişim engeli getirildi.