Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 09 Ocak 2024 00:44 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 00:50

    Ev hanımları bayram edecek! Yemek ve temizlik yapan Robot Aloha ev işlerini devralacak

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber

    Standford Üniversitesi ev işleri yapan bir robot geliştirdi. Robot Aloha yapay zeka sayesinde insanlardan ev işi yapmayı öğrenebiliyor, yemek pişirip, temizlik yapabiliyor.

    Ev

    Çamaşır yıkıyor, evi süpürüyor; çöpü boşaltıyor, yemek yapıyor. Yastık kılıfını değiştirebiliyor, hatta evin kedisiyle oynayabiliyor. Yapay zeka destekli robot Aloha, ev işlerini devir almaya hazırlanıyor.

    Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen yapay zekâlı robot, insanlardan ev işi yapmayı öğrenebiliyor. Mobil Aloha olarak adlandırılan sistem, insanları gözlemleyerek hangi işin nasıl yapılacağını çözüyor.

    Bir kişi, teleoperasyonlu bir kontrol aracılığıyla Aloha’ya görevleri öğretiyor. Sistem, gösteri verilerini yakalıyor ve uçtan uca taklit öğrenme yoluyla eğitim tamamlanıyor. Aloha bu sayede yumurta kırabiliyor, sarımsak soyabiliyor, sebzeleri paketinden çıkartıp, tavukları tavada kızartabiliyor. Hatta kahve pişiriyor, temizlik yapabiliyor. Bulaşık ve çamaşır makinasını çalıştırıp boşaltabiliyor...

    Bu becerikli robotun maliyeti ise, 32 bin dolar civarında.

    Haberler>Teknoloji>Ev hanımları bayram edecek! Yemek ve temizlik yapan Robot Aloha ev işlerini devralacak
    Etiketler
    ev
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...