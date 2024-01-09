Ev hanımları bayram edecek! Yemek ve temizlik yapan Robot Aloha ev işlerini devralacak

09 Ocak 2024 00:44 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 00:50

Çamaşır yıkıyor, evi süpürüyor; çöpü boşaltıyor, yemek yapıyor. Yastık kılıfını değiştirebiliyor, hatta evin kedisiyle oynayabiliyor. Yapay zeka destekli robot Aloha, ev işlerini devir almaya hazırlanıyor.

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen yapay zekâlı robot, insanlardan ev işi yapmayı öğrenebiliyor. Mobil Aloha olarak adlandırılan sistem, insanları gözlemleyerek hangi işin nasıl yapılacağını çözüyor.

Bir kişi, teleoperasyonlu bir kontrol aracılığıyla Aloha’ya görevleri öğretiyor. Sistem, gösteri verilerini yakalıyor ve uçtan uca taklit öğrenme yoluyla eğitim tamamlanıyor. Aloha bu sayede yumurta kırabiliyor, sarımsak soyabiliyor, sebzeleri paketinden çıkartıp, tavukları tavada kızartabiliyor. Hatta kahve pişiriyor, temizlik yapabiliyor. Bulaşık ve çamaşır makinasını çalıştırıp boşaltabiliyor...

Bu becerikli robotun maliyeti ise, 32 bin dolar civarında.