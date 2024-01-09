Evcil hayvanların büyük sorununu çözecek akıllı kapı çıktı

09 Ocak 2024 13:26 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:26

Yapay zeka teknolojisi sadece insanların değil, aynı zamanda evcil hayvanların da hayatını kolaylaştırabilecek seviyeye geldi.

İsviçreli bir start-up olan Flappie, CES 2024 fuarında ilginç bir evcil hayvan teknolojisi sunarak dikkat çekti. Şirket, otomatik olarak kilitlenen bir yapay zeka destekli evcil hayvan kapısı geliştirmiş durumda. Sistem, kedinizin dışarıdan getirdiği ölü fare vb. şeyleri tespit edip kapıyı kapatma yeteneğine sahip.

Kapının ön yüzünde bir hareket sensörü ve gece görüş kamerası var. Flappie, çeşitli kedi türleri ve avların farklı aydınlatma koşullarında çekildiği büyük bir veri setiyle sistemi eğittini söyledi. Şirketin açıklamasına göre yapay zeka destekli algılama sistemi, ilk testlerde yüzde 90'ı aşkın doğruluk oranına imza attı.

EVCİL HAYVANI 'AV GETİRMESİN DİYE' EĞİTECEK

Kapının iç tarafında kullanıcıların manuel olarak kilitleyip açabileceği düğmeler bulunuyor. Ayrıca, av algılama sistemini istediğiniz zaman devre dışı bırakabileceğiniz bir seçenek de mevcut. Flappie, zamanla evcil hayvanların av getirirken içeri giremeyeceklerini öğrenecekleri ve avlarını bıraktıklarında kapının otomatik olarak açılacağı bir eğitim süreci de sunuyor.

ÇİPLİ EVCİL HAYVANI TANIYOR

Evcil hayvan kapısı aynı zamanda mikroçip algılama özelliğine de sahip. Bu sayede kapı yalnızca mikroçipi olan kedi veya köpeğinizi algıladığında açılıyor. Ayrıca, kapının kontrolünü sağlayan bir mobil uygulama da bulunuyor ancak isteyenler, kapıyı üzerindeki düğmelerle de kontrol edebiliyor.

Engadget'in haberine göre Flappie, cihazı önce İsviçre ve Almanya'da piyasaya sürmeyi, ardından üretimi ölçeklendirip genişlemeyi planlıyor. Bununla birlikte henüz bir tarih ve fiyat belirlenmiş değil. Ancak bir CES bültenine göre, Flappie kapısının fiyatı 399 dolar olacak.