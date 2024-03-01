F-16'dan bırakılan ASELSAN TOLUN ilke imza attı! Aynı anda farklı hedefleri vurdu
Çelik kanatların vurucu gücü ASELSAN TOLUN, F-16'dan 4 adet atılarak aynı anda farklı hedefleri vurdu.
Havada, karada, denizde dev projelerinin açılışını yapan Türk savunma sanayisi son zamanlarda füze, bomba ve akıllı mühimmat projelerini de görücüye çıkarıyor. ASELSAN, TOLUN Minyatür Bomba Projesi kapsamında bir ilk imza attı. SADAK-4T Salan Sistemi’nden aynı anda atılan 4 adet TOLUN, farklı hedefleri vurdu.
Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından yapılan açıklamada, “Çelik kanatların vurucu gücü ASELSAN TOLUN görev başında. SADAK-4T Salan Sisteminden TOLUN Mühimmatlarıyla çoklu hedeflere yapılan atış ile Hava Kuvvetlerimize kazandıracağımız kuvvet çarpanı bir yeteneği başarıyla test etmiş olduk. Kahraman pilotlarımızı ve mühendislerimizi tebrik ederiz.” ifadelerine yer verildi.
1 UÇAKLA 4 HEDEF
ASELSAN ise şu ifadelere yer verdi:
"4 uçak 4 hedef OUT – 1 uçak 4 hedef IN… 30 km menzildeki dört farklı hedef, F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan ASELSAN TOLUN Mühimmatları ile yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vuruldu. ASELSAN mühendisliğinin ürünleri SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek."
TOLUN Projesi sayesinde Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçakları, aynı anda 2 farklı istasyonda 8 adet güdümlü bomba taşıma ve aynı veya farklı hedefe atabilme kabiliyetini kazandı. Ayrıca TOLUN, AKINCI TİHA tarafından da kullanılıyor.