F-16'dan bırakılan ASELSAN TOLUN ilke imza attı! Aynı anda farklı hedefleri vurdu

01 Mart 2024 09:31 - Güncelleme : 01 Mart 2024 09:31

Havada, karada, denizde dev projelerinin açılışını yapan Türk savunma sanayisi son zamanlarda füze, bomba ve akıllı mühimmat projelerini de görücüye çıkarıyor. ASELSAN, TOLUN Minyatür Bomba Projesi kapsamında bir ilk imza attı. SADAK-4T Salan Sistemi’nden aynı anda atılan 4 adet TOLUN, farklı hedefleri vurdu.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından yapılan açıklamada, “Çelik kanatların vurucu gücü ASELSAN TOLUN görev başında. SADAK-4T Salan Sisteminden TOLUN Mühimmatlarıyla çoklu hedeflere yapılan atış ile Hava Kuvvetlerimize kazandıracağımız kuvvet çarpanı bir yeteneği başarıyla test etmiş olduk. Kahraman pilotlarımızı ve mühendislerimizi tebrik ederiz.” ifadelerine yer verildi.

1 UÇAKLA 4 HEDEF

ASELSAN ise şu ifadelere yer verdi:

"4 uçak 4 hedef OUT – 1 uçak 4 hedef IN… 30 km menzildeki dört farklı hedef, F-16'ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı'ndan bırakılan ASELSAN TOLUN Mühimmatları ile yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vuruldu. ASELSAN mühendisliğinin ürünleri SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek."

TOLUN Projesi sayesinde Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçakları, aynı anda 2 farklı istasyonda 8 adet güdümlü bomba taşıma ve aynı veya farklı hedefe atabilme kabiliyetini kazandı. Ayrıca TOLUN, AKINCI TİHA tarafından da kullanılıyor.