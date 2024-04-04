Facebook, video oynatıcısını TikTok'a benzetti! Çok büyük bir farkı var

04 Nisan 2024 14:56 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:57

Meta'dan Facebook ve Instagram için sürpriz karar: Fiyatları düşürülüyor

Meta'dan Facebook ve Instagram için sürpriz karar: Fiyatları düşürülüyor

Meta çarşamba günü yayınladığı bir blog yazısında Facebook'un, TikTok ve Reels tarafından yaygın olarak kullanılan dikey görünümü platformun tüm video içeriğine getirecek güncellenmiş bir mobil video oynatıcısını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yeni tasarım kapsamında Reels, Facebook Live ve uzun biçimli videolar varsayılan olarak tam ekran, portre odaklı video formatını kullanacak. Yeni video oynatıcı, önümüzdeki birkaç hafta içinde ABD ve Kanada'da iOS ve Android'de piyasaya çıkacak ve takip eden aylarda dünya çapında açılacak.

TİKTOK'TA OLMAYAN BİR ÖZELLİK SUNUYOR

Facebook'un yeni video oynatıcısı, TikTok'un aksine videoları dikey formatta izlemeyi zorunlu tutmuyor. Bazı geniş ölçekli videolar yatay modda tam ekranda izlenebilecek.

Daha önce Facebook, video deneyimi için birden fazla format arasında geçiş yapıyordu. Örneğin, diğer videolar doğrudan Facebook'un akışında oynatılırken yatay görünümde daha uzun bir video görmüş olabilirsiniz. Güncellenen oynatıcı otomatik olarak dikey videolara yönelecek ancak çoğu yatay videoda tam ekran seçeneği de içerecek, yatay görünümde izlemek için telefonunuzu çevirmeniz yeterli.

Facebook'un video oynatıcısının görünümü ve tarzı da değişecek. Oynatıcının altındaki kaydırıcı, kullanıcıların videonun farklı bölümlerine geçmesine olanak tanıyacak. Yeni kontroller duraklatmaya ve geri sarmaya olanak tanıyacak.