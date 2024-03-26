'Fakirliğin' insan beynine verdiği zarar ortaya çıktı

26 Mart 2024 12:46 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:46

Bilim insanları, düşük hane halkı geliri ile beynimizdeki "beyaz maddenin" daha hızlı bozulması arasında bir bağlantı keşfettiler. Bu beyaz maddenin seviyeleri yaşlandıkça azalırken, yeni bir çalışma yoksulluk içinde yaşamanın bu süreci hızlandırdığını ortaya çıkardı.

Bulgular, İsviçre'deki Lozan Üniversitesi ve Cenevre Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından yaşları 50 ile 91 arasında değişen 751 kişi üzerinde gerçekleştirilen analize dayanıyor.

YOKSULLAR, ZEKA TESTLERİNDE DÜŞÜK PUAN ALDI

Yaş, cinsiyet ve çeşitli sağlık sorunları gibi faktörlerin de hesaba katıldığı çalışmada, yoksul hanelerde yaşayan insanların MRI taramalarında beyinlerindeki "beyaz madde yaşlanmasının" daha fazla meydana geldiği ve bu kişilerin varlıklı ailelere göre bilişsel testlerde daha düşük puan aldığı tespit edildi.

Araştırmacılar, "Bu çalışma, sosyoekonomik maruziyetleri (hane halkı geliri, son bilinen mesleki pozisyon ve yaşam boyu sosyoekonomik gidişatlar) orta ve ileri yetişkinlik döneminde beyin mikro yapısı ve bilişsel performansla ilişkilendiren yollar hakkında fikir vermeyi amaçladı." diye yazdı.

BEYİNDEKİ 'BEYAZ MADDE' NEDİR?

Mesajların ve sinyallerin beyinde taşınmasında önemli bir rol oynayan beyaz madde bilişsel yetenek ile doğrudan ilişkili. Yoksulluk içinde yaşamak ya da araştırmacıların ifadesiyle "kronik sosyoekonomik dezavantaja" maruz kalmak, uzun süredir kötü sağlık ve daha hızlı bilişsel gerilemeyle ilişkilendiriliyor.

PEKİ BUNUN SEBEBİ NE?

Ekip bunun neden olabileceğini anlamak için yaptığı incelemede, her bir nörondan ayrılan liflerin sayısının ve bu lifler üzerindeki koruyucu kaplamanın boyutunun beyaz maddede daha hızlı bir bozulmaya katkıda bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Beyin ve sosyoekonomik düzeyleri araştıran önceki çalışmalar çoğunlukla genel beyin hacmini dikkate alıyordu. Artık daha ince yapısal ilişkiler tanımlandığındı için, bunların arkasındaki olası mekanizmaların daha fazla araştırılabileceğine dikkat çekiliyor.

Bununla birlikte, hane halkı geliri yüksek olan kişilerde, beyaz madde beyin yaşlanmasının bu belirteçlerinin bilişsel performans üzerinde çok fazla olumsuz etkisi olmadı.

Araştırmacılar, "Yüksek gelirli ailelerden gelen bireyler, daha yüksek ortalama yayılma, daha düşük miyelinasyon veya daha düşük nörit yoğunluğuna rağmen bilişsel performansın korunduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Araştırma JNeurosci'de yayımlandı.