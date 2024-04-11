Fiyat performans canavarı Redmi Turbo 3 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

11 Nisan 2024 13:08 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:08

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Poco ile beraber Çinli elektronik şirketi Xiaomi'nin sahip olduğu alt marka olan Redmi, yeni Turbo serisini resmen başlattı. Serinin ilk modeli olarak karşımıza çıkan Redmi Turbo 3 özellikleri ve fiyatı, şirket tarafından yapılan bir açıklamayla netlik kazanmış oldu.

Turbo, Redmi'nin 'K' ve 'Note' serileri arasında yer alan ve performans odaklı akıllı telefonları çatısı altında bulunduracak bir serisi olacak. Yeni Redmi Turbo 3 de buna uygun olarak, Qualcomm'un kısa süre önce duyurduğu 'amiral gemisi katili' cihazlara güç verecek Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alıyor.

REDMI TURBO 3 ÖZELLİKLERİ

6.67 inçlik 2172x1220 piksel AMOLED ekran

Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti

12GB/16GB LPDDR5X RAM

256GB/512GB/1TB UFS 4.0 depolama

50MP Sony LYT-600 OIS sensör

20MP ön kamera

5000mAh batarya, 90W hızlı şarj

Redmi Turbo 3, 2.712 x 1.220 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç AMOLED ekrana sahip. Panelde 12 bit renkler, HDR10+ ve 2.400 nit en yüksek parlaklık bulunuyor. Ayrıca bir optik UD parmak izi tarayıcısının yanı sıra delikli bir oyuğun içine yerleştirilmiş 20 Megapiksel ön kamerası da mevcut.

Arka tarafta Sony LYT-600 sensörlü (1,6μ piksel, f/1,59 diyafram açıklığı) ve optik görüntü sabitleyici (OIS) özelliklerine sahip bir 50 Megapiksel ana kamera bulunuyor. Buna 8 Megapiksel çözünürlük değerine sahip olan Sony IMX355 ultra geniş lens eşlik ediyor.

12 GB/16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.0 depolama alanıyla birlikte kutudan çıkmaya devam eden mobil cihaz, yazılım tarafına baktığımızda Android 14 ve HyperOS ile çalışıyor. Ayrıca 5.000 mAh büyüklüğündeki pil 90W hızlı şarj özelliğine sahip.

SINIRLI SAYIDA HARRY POTTER VERSİYONU VAR

Redmi Turbo 3 siyah, yeşil ve titanyum renk seçenekleriyle geliyor. Bununla birlikte marka, sınırlı sayıda ürettiği Harry Potter'lı versiyonu da kullanıcılarının beğenisine sundu.

REDMI TURBO 3 FİYATI

Yalnızca Çin pazarında satışa çıkan ve global pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı açıklanmayan Redmi Turbo 3 fiyatları da şu şekilde;

- 12 GB RAM ve 256 GB depolama: 276 dolar

- 16 GB RAM ve 1 TB depolama: 386 dolar