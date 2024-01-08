Fiyatı dudak uçuklatır: Samsung, dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı

08 Ocak 2024 12:11 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:14

Samsung, yıllardır MicroLED ekranlar piyasaya sürüyor. Ancak bu yıl şirket, bu ekranları şeffaf hale getirerek bambaşka bir seviyeye taşıdı. Güney Koreli üretici, tüketici elektroniği fuarı CES 2024'ten bir gün önce 'First Look 2024' etkinliğinde dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını görücüye çıkardı.

SAMSUNG, ŞEFFAF MİCROLED EKRANINI SERGİLEDİ

Esas olarak, Samsung'un şeffaf ekranlar üzerinde çalıştığı uzun süredir biliniyor. Hatta birkaç yıl önce bu teknolojiyi geliştirmek üzere çeşitli patentler aldığı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte şirket, şeffaf MicroLED ekran panelini ne zaman satışa sunacağı hakkında hiçbir şey açıklamadı.

Ekran çerçevesiz bir tasarıma sahip ve şeffaf olması sayesinde içini görebilirsiniz. Samsung, panelin 'içerik ve gerçeklik arasındaki çizgiyi neredeyse ayırt edilemez hale getirdiğini' ve ister spor içeriği ister film olsun, kullanıcılara daha canlı ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunduğunu iddia ediyor.

ÜÇ FARKLI EKRAN TANITILDI

Samsung, etkinlikte üç farklı şeffaf MicroLED ekranını sergiledi. Tanıtılan iki panel hafif renkli cam kullanarak olası dikkat dağıtıcı nesneleri görmezden gelmeyi kolaylaştırırken, diğeri ise düzenli cam kadar şeffaf olmasının yanı sıra çerçevesiz bir tasarıma sahip.

Tüm demo üniteleri ayakta duran ve sadece yaklaşık bir santim kalınlığında olan bu ekranlar, 'hareket eden bir ekran illüzyonu' izlenimi oluşturarak, izleyicilere sürükleyici bir deneyim vadediyor. Şeffaflığın getirdiği bir avantaj da, içeriklerin 'havada süzülen bir tür hologram' gibi görünmesini sağlıyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Samsung'un bir temsilcisine göre, şeffaf MicroLED ekranlar, şeffaf OLED panellere göre daha yüksek parlaklığa sahip oldukları için çevresel ışıktan daha az etkileniyorlar. Ancak, şu anda Samsung'un mevcut şeffaf olmayan MicroLED TV'leri 110 inçlik modeli için 150 bin dolarlık bir fiyata sahip olduğundan, bu yeni şeffaf ekranların daha da pahalı olacağı ve geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir olmasının zaman alacağı tahmin ediliyor.