Fiyatına göre çok iyi özellikler sunan Motorola Edge 50 Pro tanıtıldı

03 Nisan 2024 16:22 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:22

Çinli teknoloji devi Lenovo'nun çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden Motorola, fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunan yeni akıllı telefonu Motorola Edge 50'yi piyasaya sürdü.

Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alan akıllı telefon, 144Hz yenileme hızına sahip olan paneli, 1220p çözünürlükteki AMOLED ekranı ve üçlü kamera sistemiyle Motorola'nın yeni premium üst - orta seviye modeli olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

MOTOROLA EDGE 50 PRO ÖZELLİKLERİ

Edge 50 Pro, 1220p çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip kavisli 6,7 inç pOLED ekranla donatıldı. Panel, 2.000 nit en yüksek parlaklığa sahip olup, aynı zamanda daha doğru gerçek dünya renkleri ve cilt tonları için Pantone onaylı renklere sahip ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Ekranda ayrıca otomatik odaklamalı ve ekran içi parmak izi tarayıcılı 50 Megapiksel ön kamera bulunuyor.

Arkada f/1,4 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel ana kamera ve Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) desteğinin yanı sıra 3x optik yakınlaştırmalı 10 Megapiksel telefoto ve aynı zamanda makro kamera olarak da kullanılabilen 13 Megapiksel ultra geniş lens bulunuyor.

Ayrıca Edge 50 Pro, hareket yakalama ve renk segmentasyonu optimizasyonlarına sahip Yapay Zeka Fotoğraf Geliştirme Motoruna sahip ilk Motorola akıllı telefonu ünvanı da elde etti.

Yazılım tarafında, özel duvar kağıtları için üretken yapay zeka özellikleri sunan, Android 14 tabanlı Motorola'nın yeni Hello UI arayüzü bulunuyor. Moto Ege 50 Pro, harici ekran ve veri senkronizasyonu desteğiyle Motorola ve Lenovo'nun akıllı telefonları, tabletleri ve bilgisayarlarında çalışan Moto'nun yeni süreklilik özellikleri seti olan Motorola Smart Connect'i destekleyen ilk telefon da olacak.

3 YIL ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK

125W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özellikli 4.500 mAh bataryayla kutudan çıkan Motorola Edge 50 Pro, IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip ve Motorola, 3 yıllık Android işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik yaması sözü de vermiş durumda.

Standart olarak siyah ve lavanta renk seçeneklerine sahip olan Edge 50 Pro'nun fiyatları şu şekilde:

- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 383 dolar

- 12 GB RAM / 256 GB depolama: 431 dolar