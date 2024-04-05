Ford'dan hayranlarını üzecek karar! Beklenen iki modeli erteledi

05 Nisan 2024 13:50 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:51

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili rekor kırdı

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili rekor kırdı

Ford, elektrikli otomobillere yönelik talepteki yavaşlamanın küresel olarak otomobil üreticilerini üretim planlarını revize etmeye zorladığını belirterek, yeni nesil elektrikli pick-up modeli ile birlikte üç sıra koltuklu SUV aracının lansmanını ertelediğini açıkladı.

Şirket yayınladığı bir duyuruyla elektrikli kamyonetini 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığını, SUV'unu ise iki yıl erteleyerek 2027 yılında kullanıcılarının beğenisine sunmayı hedeflediğini bildirdi. Peki Ford neden böyle bir karar aldı?

FORD HİBRİT MODELLERE ODAKLANACAK

2023 yılında elektrikli otomobil pazarında yaklaşık 4,7 milyar dolar kaybeden ve bu yıl 5 milyar ile 5,5 milyar dolar kaybedeceğini öngören Ford, şubat ayında yeni nesil elektrikli araçların "yalnızca kârlı olabilecekleri zaman" piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl elektrikli otomobiller için ayırdığı 12 milyar dolarlık yatırımı da erteleyen Ford'un Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley, hibrit araçların sektörün geçişinde giderek daha önemli bir rol oynayacağını ve uzun vadede kalmaya devam edeceğini söylemişti.

Ford geçen yıl, 2025'in sonlarında üretime başlamayı ve tesiste yılda 500 bine kadar elektrikli kamyon üretmeyi planladığını açıklamıştı. Eğer ileriki yıllarda fikri tekrar değişmezse, bu hedefini 2026 yılından itibaren gerçekleştirmeye başlayacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINA TAZE KAN: XİAOMİ SU7

Ford planlarını ertelerken Çinli bir teknoloji şirketi elektrikli otomobil pazarına girdi. Xiaomi SU7, üç farklı versiyonu ve 29 bin ile 49 bin 300 dolar arasında değişen fiyatlarla Çin'de satışa sunuldu. Aracın globalde ne zaman satışa çıkacağı ise belli değil.