One UI 6.1 ile Galaxy S23'te ekran sorunu yaşanıyor! Samsung suçluyu buldu

06 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:25

Samsung sözünü tuttu: Galaxy AI, One UI 6.1 ile alt modellere de geldi

Samsung sözünü tuttu: Galaxy AI, One UI 6.1 ile alt modellere de geldi

Samsung, mart ayının sonlarında Galaxy S23 ailesi için One UI 6.1 güncellemesini yayınlamaya başladı ve güncellemeyi yükleyen pek çok kişi dokunmatik ekran sorunlarından şikayetçi oldu.

Problemi belirtmek için sosyal paylaşım sitelerine uğrayan kullanıcılar, One UI 6.1'i yükledikten sonra dokunmatik özelliğinin bozulduğunu, ekranın dokunmalara tepki vermediğini ve birkaç defa basmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Samsung'dan ise önemli bir açıklama geldi.

ONE UI 6.1 GÜNCELLEMESİNDE NELER OLUYOR?

Güney Koreli şirket sorun kabul etti ancak topu Android'in sahibi ve geliştiricisi Google'a kattı. Samsung yaşanan bu sorunun, ana ekranın en sol kısmında bulunan Google uygulamasının Keşfet akışından kaynaklandığını iddia ediyor.

Samsung, Google'ın sorunun farkında olduğunu ve tamamen çözmek için çalıştığını söyledi. Kalıcı bir çözüm gelene kadar, etkilenen kullanıcılara geçici bir çözüm önerisi de sundu: Kullanıcıların Google uygulamasının verilerini temizlemesi ve ardından cihazlarını yeniden başlatması gerektiğini söyledi. Bu işlem tamamlandıktan sonra dokunmatik ekranın sorunsuz çalışması gerekiyor.

Google uygulamasının verilerini temizlemek için Ayarlar > Uygulamalar > Google > Depolama'ya gidip Verileri Temizle butonuna dokunmanız gerekir. Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, verileri temizledikten sonra Google hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekebilir.

GOOGLE'DAN GÜNCELLEME BEKLENİYOR

Google'ın uygulaması için yayınlayacağı bir güncellemeyle sorunu çözmesi bekleniyor. Bu kapsamda da kullanıcıların Play Store'da otomatik güncellemelerin etkinleştirilmesi gerektiğinden emin olmaları gerekiyor.

Bu arada One UI 6.1 güncellemesi ile yaşanan tek sorun dokunmatik ekranda değil. Parmak izi tarayıcısının çalışmadığından ve şarjlarının çabuk bittiğinden de şikayet eden kullanıcılar var.