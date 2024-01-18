Galaxy S24 serisiyle Instagram'da kalitesiz videoya elveda: Samsung yıllar sonra çözdü

18 Ocak 2024 10:33 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:35

Samsung'un piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S24 serisi, yeni tasarım, yapay zeka özellikleri ve daha birçok yenilikle resmiyet kazandı.

Galaxy AI ile mobilde yapay zeka çağını başlatan Samsung, uzun yıllardır Android kullanıcılarını çileden çıkaran sosyal medya sorununu da çözdü. Artık Instagram ve SnapChat'te kalitesiz videolar olmayacak. İşte detaylar.

GALAXY S24 SERİSİYLE VİDEO KALİTESİ BOZULMAYACAK

Samsung, Unpacked 2024'te Instagram ve Snapchat ile uygulama içi kameraları kullanırken Galaxy S24'te çekilen fotoğraf ve videoların yüksek kalitesini koruyan bir ortaklık duyurusu gerçekleştirdi.

Bu, Samsung Galaxy S24'ün gece fotoğrafçılığı, Super HDR ve video sabitleme gibi yerel kamera deneyimlerinin, Instagram veya Snapchat'in dahili kameralarını kullanarak fotoğraf çekerken veya video çekerken kullanılabileceği anlamına geliyor.

Güncellemeden önce , bu sosyal medya uygulamaları kamera vizörünün ekran görüntüsünü oluşturuyor, bir fotoğraf çektiğinizde gerçekleşen tüm gerçek işlemleri kaybediyor ve fotoğrafın kalitesini düşürüyordu.

Sunum sırasında Samsung, kullanıcıların hareketli fotoğraflarından hikayeler oluşturabileceğini ve Galaxy S24 telefonlarda çekilen veya görüntülenen her fotoğraf veya videonun Super HDR desteği ile tam renk ve kontrast aralığında gösterileceğini paylaştı.

Son olarak Galaxy S24 serisi, Instagram'da HDR özellikli fotoğraflara sahip ilk akıllı telefon olacak. Samsung, esasında bu ortaklıkta geç kaldı diyebiliriz ancak hiç olmamasından iyidir.