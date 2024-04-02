Gerçeğinden 7 kat daha sıcak! Güney Kore'nin yapay güneşi rekor kırdı

02 Nisan 2024 11:29 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:29

Güney Kore, yıllardır üzerinde çalıştığı füzyon reaktörü "KSTAR"da önemli bir başarıya imza attı. Güneş'in çekirdeğinden 7 kat daha fazla sıcaklığa ulaşabilen reaktör, 100 milyon derecede tam olarak 48 saniye boyunca çalışarak dünya rekoruna imza attı.

Bilim insanları, ulaşılan bu başarının "yeni fütüristik enerji teknolojisi için ileriye doğru önemli bir adım olduğuna inandıklarını" açıkladı.

"SÜRDÜRMEK KOLAY DEĞİLDİ"

Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsü'ndeki (KFE) KSTAR Araştırma Merkezi direktörü Si-Woo Yoon, CNN'e yaptığı açıklamada reaksiyonların uzun süreler boyunca meydana gelebileceği yüksek sıcaklık ve yüksek yoğunluklu plazmaların nükleer füzyon reaktörlerinin geleceği için hayati önem taşıdığını söyledi.

Yoon, bu kadar yüksek sıcaklıkların sürdürülmesinin kolay olmadığını belirterek, bu nedenle elde edilen yeni rekorun önemli olduğuna dikkati çekti.

ÖNCEKİ REKOR 2021'DE KIRILDI

KFE'nin "yapay güneş" olarak adlandırdığı füzyon araştırma cihazı KSTAR, Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasındaki testler sırasında plazmayı 100 milyon derece sıcaklıkta 48 saniye tutmayı başararak 2021'de kırılan 30 saniyelik önceki rekoru geride bıraktı.

Bilim insanları, füzyon reaksiyonunun ürettiği ısıyı ve yabancı maddeleri çıkaran "yönlendiricilerde" karbon yerine tungsten kullanmak da dahil olmak üzere, süreçte ince ayar yaparak süreyi uzatmayı başardıklarını söyledi.

HEDEF 300 SANİYE

Si-Woo Yoon, KSTAR'ın nihai amacının, 2026 yılına kadar 100 milyon derecelik plazma sıcaklıklarını 300 saniye boyunca koruyabilmesinin, füzyon operasyonlarının ölçeğini büyütebilmek için "kritik bir nokta" olduğunu sözlerine ekledi.