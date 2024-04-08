Gmail'den uzun mailleri okumaya üşenenlerin hayatını kurtaracak özellik

08 Nisan 2024 15:23 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:23

Google'dan efsane özellik! 'Kim bu numara?' derdi bitiyor

Google'dan efsane özellik! 'Kim bu numara?' derdi bitiyor

Google yapay zeka teknolojisini, bünyesinde barındırdığı bütün ürün ve hizmetlere getirmek için uğraşıyor. Bunlardan bir tanesi de popüler elektronik posta hizmeti Gmail oldu.

Google, Gemini'nin çeşitli ürünlerinde kullanımını genişletmeye devam ediyor. Bu büyük dil modeli (LLM), Gmail hizmeti de dahil olmak üzere çeşitli Google Workspace hizmetlerine eklendi.

Gmail'e eklenen çeşitli Yapay Zeka (AI) özellikleri var, bunlardan biri de e-posta özeti özelliği. Ancak bu özellik yalnızca Google Workspace Labs kullanıcılarının kullanımına sunulduğundan tüm Gmail kullanıcıları bu özelliğe erişemiyordu.

GMAİL'DE MAİLLERİ YAPAY ZEKA ÖZETLEYECEK

Gmail uygulamasının v2024.03.31.621006929 sürümünde rastlanılan bu özellik, e-postaların konu kısmının hemen altında görünecek olan "Bu e-postayı özetle" butonuyla çalışacak. Gemini yapay zeka modelinden faydalanan özellik sayesinde kullanıcı, butona basar basmaz söz konusu e-postanın kısa bir özetini görecek.

MAİL HAKKINDA SORULAR DA SORULABİLECEK

Ayrıca üst taraftaki butonların arasına eklenecek bir Gemini butonuna basarak hangi kısmın önemli olduğu gibi sorular da sorulabilecek. Özellik, hem mobilde hem de masaüstünde olacak.

Google zaten Gemini For Workspace paketinin kullanıcıları için e-posta özetleri sunuyor. Ancak bu özellik yalnızca Gmail'in web sürümünde mevcut. Şimdi bu özellik Android telefonlardaki Gmail uygulamasına da geliyor.