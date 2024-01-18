Gökbilimciler şaşkın! Var olması imkansızdı... Türünün ilk örneği olarak tarihe geçti

18 Ocak 2024 09:00 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:33

Bİlim insanları, Samanyolu Galaksisi’ndeki tuhaf bir yıldız keşfetti. Teoride var olması mümkün olmayan 'Barbenheimer' yıldızı, milyarlarca yıl önceki ‘kozmik şafak’ döneminde dev bir yıldızın patlamasından kalan eşsiz izleri taşıyor.

GÜNEŞ'TEN 50 KAT DAHA BÜYÜK

'J0931 + 0038' adına sahip yıldızın kimyasal bileşimi o kadar olağandışı ki, muhtemelen sadece Güneş'in kütlesinin en az 50 katı olan devasa bir yıldızın kalıntılarından meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Bu yıldız, elementleri bir süpernova patlaması yaşanmadan önce oluştuğu tahmin ediliyor.

"BUNUN GİBİ BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK"

Bu keşife öncülük eden Chicago Üniversitesi ve Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması’ndan (SDSS) gökbilimci Alex Ji, bunun gibi bir şey görmediklerini söyleyip şaşkınlığını şu ifadelerle dile getirdi:

"O dönemde her ne olduysa, fazlasıyla şaşırtıcı olmalıydı. Muhteşem nükleosentezi nedeniyle (bu köken süpernova örneğine) ‘Barbenheimer Yıldızı’ adını verdik"

EVRENE İLİŞKİN İPUÇLARI ARANIYOR

‘J0931 + 0038’ yıldızı, Samanyolu’nun ‘galaktik hale’ diye bilinen diskini çevreleyen küresel uzay alanında asılı duran düşük kütleli bir kırmızı dev yıldız. Galaktik halede çok eski, tuhaf yıldızlara rastlamak mümkün; tam da bu etkenlerden dolayı, gökbilimciler çoğunlukla bu alanda evrene ilişkin ipuçları arar.

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİLEŞİMİ AÇIĞA ÇIKARDI

J0931 + 0038’in üzerinden inceleme yapan gökbilinciler, şu ana dek görülmemiş kimyasal bir bileşimi açığa çıkardı. Periyodik tabloda sodyum ve alüminyum gibi tek sayılı elementlerin oranı şaşkınlık verici derecede düşük olan yıldız, nikel ve çinko gibi demire yakın elementler bakımından zengin. Stronsiyum ve paladyum gibi demirden daha ağır olan elementlerin miktarı ise olması gerekenden çok daha yüksekti.

'TEK YILDIZDA HEPSİ BİRDEN'

Yapılan keşifler üzerine konuşan Ohio Eyalet Üniversitesi’nden gökbilimci Jennifer Johnson, “Bazen tek seferde bu niteliklerden birini görürüz; ne var ki daha önce hiç aynı yıldızda hepsini birden görmemiştik” dedi.

"TANIK OLDUKLARIMIZI AÇIKLAYAMIYOR"

Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nden gökbilimci Sanjana Curtis da, “Kafa karıştırıcı biçimde, var olan hiçbir element oluşum modeli tanık olduklarımızı açıklayamıyor. Bu kolayca şurada burada bir şeyler düzeltebileceğiniz ve bunun işe yarayacağı bir durum değil; zira, bütün bu öğe modeli neredeyse kendi kendisiyle çelişiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

CEVABI OLMAYAN BİR BULMACA

Gökbilimciler, elde edilen bulguların şimdilik cevabu olmayan bir bulmaca olarak nitelendiriyor. Sadece buna benzer gariplikler saptamak ve bunların oluşumlarını modellemek, ‘Barbenheimer’ yıldızının nasıl yaşadığını, öldüğünü ve ardında parmak izleri bıraktığını açığa çıkaracak ve bu sayede yeni bulmacalar da çözülebilinecek.