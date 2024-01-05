Google Asistan’ın pabucu dama atıldı: ChatGPT, Android telefonların yeni asistanı olacak; işte ilk görüntüler

05 Ocak 2024 09:40 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:41

Yapay zekanın önde gelen, hatta en popüler isimlerinden biri ChatGPT. Her ne kadar Google Bard günden güne varlığını hissettirse de, OpenAI tarafından geliştirilen bu model 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısıyla zirveyi bırakmıyor.

Gelecek dönemlerde akıllı telefonların işletim sistemine de entegre edilecek yapay zeka, bunun öncesinde mobil uygulama olarak hizmet veriyor ve vermeye de devam edecek. Halihazırda uygulama Android ve iOS cihazlarda kullanılsa da, sıradaki hedef ChatGPT’nin Google Asistan’ı tahtından edeceğini işaret ediyor.

CHATGPT, GOOGLE ASİSTAN İLE REKABET EDECEK

Androidauthority.com’a göre ChatGPT, Android telefonlarda daha fazla aktif olacak. Bunun sebebi ise artık sadece uygulamayla sınırlı kalmayıp, asistan görevi de görecek olması.

Halihazırda kullanıcılar ekranın sağ veya solundan kaydırarak ya da seslenerek Google Asistan’a komutlar verebiliyor. Ancak günümüzde halen tam olarak tatmin etmeyen Google Asistan, tahtını yıllar sonra ChatGPT’ye kaptırabilir.

Sızdırılan kodlara göre OpenAI, ChatGPT’yi Android telefonlarda asistan olarak seçebilme imkanı sunacak. Bu da yapay zekanın Google Asistan’ın yerine geçeceğini, kullanıcıların ise ChatGPT ile daha fazla vakit geçireceğini işaret ediyor.

Şu anda test aşamasında olan bu yenilikle birlikte kullanıcılar Google Asistan’a verdiği komutları, yapay zekaya da verebilecek. Elbette cihazlara tam erişimi olup olmayacağı şimdilik bilinmese de, en azından internette aratılması gereken tüm sorulara cevap verebileceğini kesin olarak söyleyebiliriz.