Google Chrome Premium tanıtıldı! İşte fiyatı

11 Nisan 2024 09:50 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 09:50

Teknoloji devi Google, işletmeler için "veri kaybına karşı koruma", "derin zararlı yazılım taraması", "özel URL filtresi" gibi güvenlik odaklı ayrıcalıklar sunan yepyeni Chrome Enterprise Premium tarayıcısını kullanıma açtı.

Google uzun bir süredir Chrome tarayıcısının kurumsal merkezli bir versiyonunu sunuyor. Chrome Enterprise ile BT departmanları, çalışanların tarayıcı ayarlarını, yükledikleri uzantıları ve kullandıkları web uygulamalarını yönetme imkanına sahip oluyorlar.

Google Chrome Enterprise Premium, tarayıcıların artık bir şirket içindeki yüksek değerli işlerin çoğunun yapıldığı uç noktalar olduğu öngörüsüne dayanarak çoğunlukla mevcut hizmetin sunduğu güvenlik özelliklerini genişletmek için tasarlandı.

CHROME ENTERPRISE PREMİUM ÖZELLİKLERİ

Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları (yaklaşık 195 TL) bir fiyat etiketine sahip olan Chrome Enterprise Premium ile sunulan özellikler şu şekilde:

Derin zararlı yazılım taraması : İleri seviye zararlı yazılım taraması, güvenlik tehditlerini derinlemesine analiz eder.

: İleri seviye zararlı yazılım taraması, güvenlik tehditlerini derinlemesine analiz eder. Özel URL filtresi : İstenmeyen veya zararlı web sitelerine erişimi kısıtlar.

: İstenmeyen veya zararlı web sitelerine erişimi kısıtlar. Veri kaybına karşı koruma : Şirket verilerinin yanlışlıkla veya kasıtlı olarak sızdırılmasını engelleyen kontroller sunar.

: Şirket verilerinin yanlışlıkla veya kasıtlı olarak sızdırılmasını engelleyen kontroller sunar. Kontekst bağlı erişim : Google Cloud, SaaS platformları ve özel web uygulamalarına bağlantıyı güvenli hale getirir.

: Google Cloud, SaaS platformları ve özel web uygulamalarına bağlantıyı güvenli hale getirir. Yönetim ve güvenlik analizleri : Şirket politikalarının uygulanması ve yazılım güncellemelerinin yönetilmesine yardımcı olur.

: Şirket politikalarının uygulanması ve yazılım güncellemelerinin yönetilmesine yardımcı olur. Entegrasyon ve protokol desteği : Google ve üçüncü taraf güvenlik çözümleriyle entegrasyon, RDP, SCP, SSH gibi protokollerle uyumlu.

: Google ve üçüncü taraf güvenlik çözümleriyle entegrasyon, RDP, SCP, SSH gibi protokollerle uyumlu. Geliştirilmiş son kullanıcı güvenliği: Uzaktan çalışanlar ve şirketin yönetiminde olmayan cihazlar için ek güvenlik önlemleri sağlar.

Google'ın Chrome Başkan Yardımcısı Parisa Tabriz, yaptığı açıklamada kimlik doğrulama, erişim, iletişim ve iş birliği, yönetim ve hatta kodlamanın tümünün modern işletmelerde tarayıcı tabanlı faaliyetler olduğunu belirtti.

Uzaktan çalışma, genişletilmiş iş gücüne duyulan güven ve bir kuruluşun yönetilen filosunun parçası olmayan yeni cihazların çoğalması nedeniyle uç nokta güvenliği giderek daha zorlu hale geliyor değerlendirmesinde bulunan Tabriz, "Bu trendler hızlanıp birbirine yakınlaşmaya devam ettikçe, tarayıcının modern kuruluşlarda uç nokta güvenliği için doğal bir uygulama noktası olduğu açıktır." dedi.

Bu yeni özellikler, politikaları uygulamaya koymak ve yazılım güncellemelerini ve uzantılarını yönetmek için ek kurumsal kontrollerin yanı sıra, üçüncü taraf güvenlik araçlarıyla entegre edilebilecek yeni güvenlik raporlama özellikleri ve adli bilişim yeteneklerini de içeriyor.

Chrome Enterprise Premium herkese açık bir şekilde kullanıma sunuldu.