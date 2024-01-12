Google duyurdu: Android telefonlardan 17 özellik kaldırılıyor

12 Ocak 2024 10:46 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:47

Google, Android telefon ve tabletlerin sesli asistan uygulaması olan Google Asistan'dan bazı özellikleri kaldırma kararı aldı. "Az kullanıldığı" belirtilen bu özellikler, şirketin daha önce fişini çektiği hizmetleri arasına katılacak.

The Verge sitesinin haberine göre, 17 tane özellik 26 Ocak itibarıyla artık kullanılamayacak. 26 Şubat'ta da tamamen kullanımdan kaldırılacak. Bu kararın, Google'ın yakın zamanda yaklaşık bin çalışanını işten çıkarmasının ardından geldiğine dikkat çekiliyor. Bu çalışanlardan bazıları Google Asistan üzerinde çalışıyordu.

KALDIRILACAK GOOGLE ASİSTAN ÖZELLİKLERİ

Google tarafından yayınlanan listeye göre, kaldırılacak 17 Google Asistan özelliği şöyle:

Google Play Kitaplar'daki sesli kitapları sesinizle oynatma ve kontrol etme. Sesli kitapları mobil cihazınızdan yayınlamaya devam edebilirsiniz.

Google Asistan özellikli cihazlarda medya alarmlarını, müzik alarmlarını veya radyo alarmlarını ayarlama veya kullanma. Benzer davranışa sahip özel bir rutin oluşturabilir veya standart bir alarm kullanabilirsiniz.

Yemek kitabınıza erişme veya bunları yönetme, tarifleri cihazdan cihaza aktarma, eğitici bir tarif videosu oynatma veya adım adım tarifler gösterme. Web'de ve YouTube'da yemek tarifleri aramak için Google Asistan'ı kullanabilirsiniz.

Akıllı ekranlarda ve hoparlörlerde kronometreyi yönetme. Zamanlayıcıları ve alarmları hala ayarlayabilirsiniz.

Bir cihazı aramak veya Google Aile Grubunuza mesaj yayınlamak için sesinizi kullanma. Evinizdeki cihazlara yayın yapmaya devam edebilirsiniz.

Bir e-posta, video veya sesli mesaj göndermek için sesinizi kullanma. Yine de arama yapabilir ve kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Google Takvim'deki bir etkinliği sesinizle yeniden planlama. Yine de yeni bir etkinlik planlayabilirsiniz.