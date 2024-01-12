12 Ocak 2024 10:46 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:47
Google duyurdu: Android telefonlardan 17 özellik kaldırılıyor
Google, Android telefon ve tabletlerdeki Google Asistan'dan "az kullanıldığı" gerekçesiyle 17 özelliği kaldırma kararı aldı. Kullanıcılar, 26 Ocak'a kadar bu özellikleri kullanmaya devam edebilecek.
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: The Verge
Google, Android telefon ve tabletlerin sesli asistan uygulaması olan Google Asistan'dan bazı özellikleri kaldırma kararı aldı. "Az kullanıldığı" belirtilen bu özellikler, şirketin daha önce fişini çektiği hizmetleri arasına katılacak.
The Verge sitesinin haberine göre, 17 tane özellik 26 Ocak itibarıyla artık kullanılamayacak. 26 Şubat'ta da tamamen kullanımdan kaldırılacak. Bu kararın, Google'ın yakın zamanda yaklaşık bin çalışanını işten çıkarmasının ardından geldiğine dikkat çekiliyor. Bu çalışanlardan bazıları Google Asistan üzerinde çalışıyordu.
KALDIRILACAK GOOGLE ASİSTAN ÖZELLİKLERİ
Google tarafından yayınlanan listeye göre, kaldırılacak 17 Google Asistan özelliği şöyle:
- Google Play Kitaplar'daki sesli kitapları sesinizle oynatma ve kontrol etme. Sesli kitapları mobil cihazınızdan yayınlamaya devam edebilirsiniz.
- Google Asistan özellikli cihazlarda medya alarmlarını, müzik alarmlarını veya radyo alarmlarını ayarlama veya kullanma. Benzer davranışa sahip özel bir rutin oluşturabilir veya standart bir alarm kullanabilirsiniz.
- Yemek kitabınıza erişme veya bunları yönetme, tarifleri cihazdan cihaza aktarma, eğitici bir tarif videosu oynatma veya adım adım tarifler gösterme. Web'de ve YouTube'da yemek tarifleri aramak için Google Asistan'ı kullanabilirsiniz.
- Akıllı ekranlarda ve hoparlörlerde kronometreyi yönetme. Zamanlayıcıları ve alarmları hala ayarlayabilirsiniz.
- Bir cihazı aramak veya Google Aile Grubunuza mesaj yayınlamak için sesinizi kullanma. Evinizdeki cihazlara yayın yapmaya devam edebilirsiniz.
- Bir e-posta, video veya sesli mesaj göndermek için sesinizi kullanma. Yine de arama yapabilir ve kısa mesaj gönderebilirsiniz.
- Google Takvim'deki bir etkinliği sesinizle yeniden planlama. Yine de yeni bir etkinlik planlayabilirsiniz.
- Mesaj okumak ve göndermek, arama yapmak ve medyayı kontrol etmek için Google Haritalar'daki Google Asistan sürüş modunda Uygulama Başlatıcı'yı kullanma. Google Haritalar'da ses kontrolünü yine aynı şekilde kullanabilirsiniz.
- Önceden planlanmış Family Bell duyurularını planlamak veya duymak istemek. Benzer davranışa sahip özel bir Rutin oluşturabilirsiniz.
- Calm ile meditasyon yapmayı rica ediyorum. Yine de YouTube gibi medya sağlayıcılardan meditasyon seçenekleri isteyebilirsiniz.
- Etkinlikler için ses kontrolü artık Fitbit Sense ve Versa 3 cihazlarda kullanılamayacak. Etkinlikleri başlatmak, durdurmak, duraklatmak ve devam ettirmek için cihazınızdaki düğmeleri kullanmanız gerekir. Pixel Watches'taki kontrol etkinliklerini hala sesli olarak gerçekleştirebilirsiniz.
- Uyku özetlerinizi görüntüleme yalnızca Google Akıllı Ekranlarda mümkün olacaktır. Üçüncü taraf akıllı saatlerde hala uyku ayrıntılarını sesli olarak isteyebilirsiniz.
- Hoparlörlerden ve Akıllı Ekranlardan yapılan aramalar, Duo kullanmadığınız sürece arayan kimliğiyle birlikte görünmez.
- Ortamdaki "İşe Gidiş" süresi tahminlerinin Akıllı Ekranlarda görüntülenmesi. Yine de işe gidip gelme saatlerini sorabilir ve sesli yol tarifi alabilirsiniz.
- Kişisel seyahat programlarını sesli olarak kontrol etme. Yine de uçuş durumunu sorabilirsiniz.
- Kişileriniz hakkında bilgi istemek. Kişilerinizi hala arayabilirsiniz.
- Ödeme göndermek, rezervasyon yaptırmak veya sosyal medyada paylaşımda bulunmak gibi belirli eylemlerin sesli olarak yapılmasını istemek. Hala Asistan'dan yüklü uygulamalarınızı açmasını isteyebilirsiniz.