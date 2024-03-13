Google geçen yıl ödüle boğdu! Dağıtılan toplam para açıklandı

13 Mart 2024 12:19 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:20

Google, ürün ve hizmetlerindeki güvenlik sorunlarını tespit edip güvenli bir şekilde işaretlemeleri için 2023 yılında dünya çapındaki araştırmacılara 10 milyon dolar dağıttı.

Geçen yıl 68 farklı ülkeden 632 araştırmacı ödül aldı ancak toplam miktar, Google'ın Güvenlik Açığı Ödül Programı'nın (VRP) 2022'de araştırmacılara verdiği 12 milyon ABD dolarına kıyasla biraz daha azdı.

ÖDENEN EN BÜYÜK MİKTAR 100 BİN DOLARDAN FAZLA

Google'ın blog gönderisine göre 2023'te bir güvenlik açığı raporunun en büyük ödemesi 113.337 dolara ulaştı.

Google geçen yıl Güvenlik Açığı Ödül Programı'na yapay zekayı dahil etti. Arama devi, büyük dil modellerini hedefleyen canlı bir hackleme etkinliği düzenledi ve burada araştırmacılar, Bard'ı (yeni adıyla Gemini) belirli komutlarla kandırmaya çalışarak sorunlarını tespit etmeye çalıştılar.

Google bu etkinlikten 35 rapor topladı ve hak sahiplerine 87 bin doların üzerinde para ödülü dağıttı.

ANDROİD'DEKİ SORUNLARI BULANLARA DA ÖDÜL VERİLDİ

Android ve Google'ın kendi cihazları için ise şirketin 3,4 milyon dolar ödül verdiği bildirildi. Ayrıca Google bu kategorideki kritik güvenlik açıkları için maksimum ödemeyi de 15 bin dolara çıkardı.

Bununla birlikte Google Wear OS'yi de programa dahil ederek güvenlik araştırmacılarını giyilebilir platformdaki hataları ve güvenlik açıklarını bildirmeye davet etti. Wear OS ve Android Automotive OS'deki 20 kritik keşif için 70 bin ABD doları dağıttı.

Google; Chrome için toplam 2,1 milyon dolar, Nest ve Fitbit gibi cihazları için de 116 bin dolar ödeme yaptı.