Google Gemini 1.5 nasıl kullanılır? Önceki sürümden ne farkı var?

15 Şubat 2024 20:00 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 20:09

Google, ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden sonra yapay zeka sektöründeki iddiasını güçlendirmeyi amaçlayan yeni büyük dil modeli Gemini'yi aralık ayında tanıtmıştı. Şimdi ise modelin daha yetenekli ve daha güçlü olan yeni versiyonu Gemini 1.5 yayınlandı.

Gemini 1.5, hem en güçlü rakiplerinden GPT-4 hem de önceki versiyonu Gemini 1.0 ile karşılaştırıldığında önemli gelişmelerle çıkıyor. Uygulamanın Gemini 1.0 Pro'dan yüzde 87 oranında daha başarılı olduğu ve aynı zamanda Gemini Ultra ile aynı seviyede olduğuna dikkat çekiliyor.

Test "Uzmanların Karışımı" veya MoE olarak bilinen, giderek yaygınlaşan bir teknik kullanılarak yapıldı. Bu da bir sorgu gönderdiğinizde her şeyi her zaman işlemek yerine yalnızca genel modelin bir kısmını çalıştırdığı anlamına geliyor. Bu yaklaşım, modeli hem kullanıcılar için daha hızlı hem de Google'ın çalıştırması için daha verimli hale getiriyor.

CHATGPT'NİN PABUCUNU DAMA ATTIRABİLİR

Gemini 1.5'in açık ara farkla en önemli özelliği, tamı tamına 1 milyon token'lik bağlam penceresine sahip olması diyebiliriz. Karşılaştırmak gerekirse; OpenAI'ın halihazırdaki en gelişmiş dil modeli olan GPT-4'ün 128 bin, Gemini 1.0'ın ise yalnızca 32 bin token bağlam penceresi bulunuyor.

Bir başka deyişle GPT-4 ve Gemini 1.0, Gemini 1.5'in yanında "devede kulak" kalıyor.

"BAĞLAM PENCERESİ" NEDİR, NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Yapay zeka modelleri, bağlam penceresi token oranı arttıkça daha büyük sorguları işleyebilir ve daha fazla bilgiye bakabilirler. Bu da kullanıcıların çok büyük ve karmaşık süreç gerektiren işleri daha kolay yapabilmeleri demek.

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai'ye göre Gemini 1.5, 10-11 saatlik bir video veya on binlerce satır kodu tek seferde işleyebiliyor. Ve bu içerikler hakkında aynı anda soruları cevaplayabiliyor.

Paylaşılan bir videoda, modele 44 dakikalık bir film verildi ve Gemini 1.5, çok kısa sürede bilgileri işleyip bununla ilgili her türlü soruya yanıt verebilir hale geldi.

"10 MİLYON TOKEN" DE TEST AŞAMASINDA

Pichai ayrıca, Google'daki yapay zeka mühendislerinin 10 milyon token'lik bağlam penceresini test etmekte olduğunu söyledi. The Verge sitesine göre bu bütün Game of Thrones serisini aynı anda işleyebilmesiyle eşdeğer.

GEMİNİ 1.5 NASIL KULLANILIR?

Gemini 1.5, Google'ın Vertex AI ve AI Studio aracılığıyla yalnızca ticari kullanıcılar ve geliştiricilerin kullanımına sunulacak.

Daha sonra Gemini 1.0'ın yerini alacak ve Gemini Pro'nun gemini.google.com'da ve şirketin uygulamalarında herkesin kullanımına açık olan standart sürümü, 128 bin token'lik bağlam penceresine sahip 1.5 Pro olacak. 1 milyon token'ı kullanmak isteyenlerin fazladan ödeme yapması gerekecek.