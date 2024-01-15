Google, inadını kırdı: Android telefonlarda tarihi değişiklik

15 Ocak 2024 11:28 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:28

Android işletim sistemiyle çalışan çoğu akıllı telefon gibi, Google Pixel modelleri de varsayılan arama motoru olarak Google'ı kullanıyor. Fakat bu durumun yakında değişeceği ortaya çıktı.

GOOGLE, 'ARAMA' KONUSUNDA ARTIK DAYATMAYACAK

Phandroid.com sitesinin haberine göre, Pixel Launcher'a eklenecek güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yakında Google Arama dışında başka bir uygulama seçebilecek.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, Android 14 QPR2 Beta 3'te yer alan Pixel Launcher uygulamasının bir sürümü, "Arama Motoru" adı verilen gizli bir seçenek içeriyor. Bu seçenek, Google'ın yakında kullanıcıların Pixel telefonunun ana sayfasındaki arama motorunu değiştirmesine izin verebileceğini gösteriyor.

Ekran görüntüsünde, hangi arama motorlarına izin verileceği belirtilmemiş olsa da, Google'ın arama hizmetine birçok alternatif piyasada mevcut. Bunlar arasınad, gizliliğiyle ön plana çıkarılan DuckDuckGo'nun yanı sıra Microsoft Bing, Yandex vb. popüler arama sağlayıcıları bulunuyor.

CHROME'DA DA İZİN VERECEK

The Indian Express'teki habere göre Google yakında kullanıcıların Chrome web tarayıcısındaki arama motorunu değiştirmesine de izin verebilir. Şirketin kullanıcıların Bing gibi üçüncü taraf bir platformu varsayılan arama motoru olarak kullanmalarına izin vermek için çalıştığı ortaya çıktı.

Yakın zamanda bazı üreticilerin artık kullanıcılara yeni bir Android akıllı telefon kurarken kendi arama motoru seçimini yapmalarına izin verdiği de ortaya çıkmıştı. Şu anda bunun yalnızca belirli markalarla mı sınırlı olacağı yoksa tüm markaların Google'ın mobil arama motoru pazarındaki tekelini kırmak için bu özelliği sunmaya mı başlayacağı belli değil.