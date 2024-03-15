Google I/O 2024 duyuruldu: Android 15 ve dahası geliyor

15 Mart 2024 10:24 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:25

Teknoloji devi Google, geleneksel bir şekilde düzenlediği yıllık geliştirici konferansı Google I/O'nun 14 Mayıs 2024 Salı günü yapılacağını resmi olarak duyurdu. Google, yeterli sayıda topluluk üyesinin "Break the Loop" adlı bulmacayı tamamlamasının ardından tarihi doğruladı.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl düzenlenen I/O 2023 etkinliği sınırlı sayıda izleyicinin fiziksel katılımına açıktı ve katılamayanlar için de internet üzerinden canlı yayınlanmıştı. Bu yılki etkinliğin de aynı şekilde düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

GOOGLE I/2024 ETKİNLİĞİNDE NELER OLACAK?

Her zaman olduğu gibi Google'ın mevcut ürünlerine yönelik donanım ve yazılım tarafından yapılan yenilikleri açıklayacağı I/O 2024 konferansının yapay zeka (YZ) tarafına odaklanacağı tahmin ediliyor.

Yapay zekada geç kaldığı düşünülen Google, OpenAI ChatGPT ve Microsoft Copilot'a rakip olarak geliştirdiği Bard adlı sohbet botunu geçtiğimiz yıl tanıtmıştı, ardından 'Gemini' olarak ismini değiştirdiği bu uygulamanın bir de daha küçük versiyonu olan 'Gemma'yı piyasaya sürmüştü.

ANDROİD 15 DE MASADA

Google'ın geçtiğimiz günlerde ilk Geliştirici Önizleme sürümünü yayınlayarak sınırlı sayıda kullanıcıya açtığı Android 15 işletim sisteminin özelliklerini I/O 2024'te resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Ayrıca şirketin Gmail, Google Fotoğraflar, Drive vb. hizmetlerine yönelik güncellemeler hakkında da bilgi verileceği söylenen konferans, elbette sadece yazılım duyurularıyla geçmeyecek.

YENİ GOOGLE TELEFONLARI DA BEKLENİYOR

Geçmişteki tanıtımlar Pixel telefonları, Chromebook'ları ve Nest ürünlerini içeriyordu. Bu yıl söylentiler Pixel 8a'nın piyasaya sürüleceğini işaret ediyor ve bununla birlikte tanıtılacak ürünler arasında Pixel Fold 2 ve Pixel 9 serisi gibi gelecekteki modellerin de adı geçiyor.