Google'da kıyım sürüyor: İşten çıkarma furyasında son kurban YouTube çalışanları oldu

18 Ocak 2024 10:53 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:55

Teknoloji şirketlerinin 2023'te başlattığı işten çıkarma furyası, 2024 için de geçerliliğini sürdürüyor.

LinkedIn, Google, Meta, X ve akla gelecek pek çok teknoloji devi yüzlerce personeliyle yollarını ayırırken, Google bu kez gözünü YouTube cephesine çevirdi.

GOOGLE, 100 YOUTUBE ÇALIŞANI İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Firmanın özellikle AR yani artırılmış gerçeklik tarafında bir kıyıma gittiği belirtiliyor, aynı zamanda Google’ın çatısı altındaki Fitbit’in kurucu ortakları James Park, Eric Friedman ve diğer Fitbit liderlerinin de internet devinden ayrıldığı açıklanıyor.

Bu konuda şirket şu açıklamayı yapmıştı: “DSPA (Devices and Services Product Area) tarafında yüzlerce çalışanımız ile yollarımızı ayırıyoruz ve bu işten çıkarma büyük oranda 1P AR Donanım ekibini etkiliyor.

1P AR donanım ekibimizde değişiklikler yaparken, ürünlerimizdeki AR deneyimine ve AR girişimlerine destek vermeye ve alanda çalışmaya devam edeceğiz.” Bu işten çıkarma kapsamında 1.000’e yakın kişiyle yollarını ayırdığı belirtilen Google, geçtiğimiz günlerde ise reklam satış ekibinde küresel olarak yüzlerce kişiyle yollarını ayıracağınI da duyurnuştu.

Öte yandan bu konuda Her yıl ekiplerimizi reklam verenlere en iyi hizmeti sunacak şekilde yapılandırmak adına titiz bir süreçten geçiriyor ve yeniliyoruz” diyen teknoloji devi, şimdi ise YouTube tarafından 100 kişi ile yollarını ayıracağını duyurdu. Bu konularda bir açıklama yapan Google CEO’su Sundar Pichai, 2024 içinde başka işten çıkarmaların da yapılacağını da aktardı.