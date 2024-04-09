Google'dan Android kullanıcılarına "Oh be!" dedirtecek özellik

09 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:00

Android işletim sistemi ile çalışan milyonlarca akıllı telefon kullanıcıları, tıpkı yıllardır Apple iPhone kullanıcılarının yapabildiği gibi kaybolan cihazlarının yerini tespit edebilecek.

Esas olarak bu özellik Android'de zaten vardı. Fakat kaybolan telefonunuzun internet bağlantısı ve konum servisi özelliği aktif değilse hiçbir işe yaramıyordu. Yeni "Cihazımı Bul Ağı" özelliği ise bu derdi ortadan kaldırarak kullanıcılara derin bir "oh" çektirdi.

GOOGLE CİHAZIMI BUL ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Güncellemeyle birlikte, telefonunuzun yaklaşık konumunu diğer Android cihazların yardımını kullanarak, çevrim dışı olsa bile telefonunuzu bulabileceksiniz. Kayıp cihazınız yakındaysa, ona yaklaştığınızda Cihazımı Bul uygulamasında görsel ipuçları alacaksınız. Google Pixel 8 özelinde, cihaz kapalı olsa bile yeri belirlenebiliyor.

Mayıs ayından itibaren ağ, Chipolo ve Pebblebee'nin yeni Bluetooth takip etiketlerini de destekleyecek, böylece ağı cüzdanınızı veya anahtarlarınızı bulmak için kullanabileceksiniz. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Motorola, Jio ve Eufy'den de uyumlu etiketler bekleniyor.

Bununla birlikte "izleme etiketleri" kullanışlı olmasına karşın yanlış ellerde kötüye kullanılabiliyorlar. Cihazımı Bul ağı, Android ve iOS genelinde istenmeyen izleyici uyarılarını da destekler. Böylece size ait olmayan bir izleme etiketi sizinle birlikte hareket ederse iPhone kullanıyor olsanız bildirim alacaksınız.

Ağ ayrıca, takipçileri caydırmak için ek bir çaba olarak bir izleme etiketinin konumunu kaç kez alabileceğinizi de sınırlar. Android'in güvenlik ve gizlilikten sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Kleidemacher, The Verge'e bunun çoğu insanın etiketleri kullanma şeklini etkilememesi gerektiğini söyledi.

Android 9 ve üzeri sürümler tarafından desteklenen Cihazımı Bul ağı, Android 15 ile beraber geniş çaplı kullanıma sunulacak. İlk olarak ABD ve Kanada'daki kullanıcılar faydalanabilecekler.