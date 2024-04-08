Google'dan efsane özellik! 'Kim bu numara?' derdi bitiyor

08 Nisan 2024 09:18 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:40

Yıllardır ücretsiz hizmet veren Google paralı oluyor: Fiyatı belli oldu

Yıllardır ücretsiz hizmet veren Google paralı oluyor: Fiyatı belli oldu

Eğer sürekli olarak bilinmeyen numaralardan çağrı alıyorsanız ve bu durum sizi hayattan bezdirmiş hale getirdiyse, hoşunuza gidecek bir haberimiz var:

Artık bilinmeyen numara sorgulama yöntemleri nedir diye araştırıp kafa patlatmanıza gerek olmayacak. Google, Telefon uygulamasına tanımadığı insanlar tarafından sürekli aranan kullanıcıları için "Lookup" adı verilen bir özellik getiriyor.

GOOGLE BİLİNMEYEN NUMARA SORGULAMA ÖZELLİĞİ GETİRDİ

Halihazırda Truecaller, GetContact gibi bilinmeyen numara öğrenme ve numaradan isim sorgulama yazılımları sıkça kullanılıyor. İşte Google Telefon uygulamasına entegre edilmeye başlanan "Lookup" özelliği de tam da bu amaca hizmet edecek. Peki Lookup nasıl kullanılır?

Google Telefon uygulamasının 127.0.620688474 kodlu beta sürümünde, arama günlüğünüzdeki kişileriniz arasında yer almayan numaraların altında "Lookup" olarak etiketlenen bir seçenek tespit edildi.

Bu seçeneğe dokunduğunuzda, cihazınızda "Web Araması" amacını gerçekleştirebilen uygulamaların bir listesini görürsünüz. Google uygulaması da bunlardan biri. Google'ı seçerseniz, söz konusu numara için bir Google araması yapılır ve numara internet ortamında aranır.

Böylelikle söz konusu yabancı numarayı Google üzerinden arayıp bulabilirsiniz. Tabii burada unutmamak gerekiyor ki, Google her numaranın kime ait olduğunun bulunacağını garanti etmiyor. Eğer Google'da kayıtlıysa numaranın sahibini bulabiliyorsunuz.

Dolayısıyla buradaki amacın, iletişim bilgileri Google tarafından dizine eklenen ve sizi aramış olabilecek işletmeleri hızlı bir şekilde tanımlamanıza olanak tanımak olduğu belirtiliyor. Özel kişilerin kimliğinin ise tespit edilemeyeceğini belirtmekte fayda var.

Yeni özellik mart ayından bu yana Japonya'da yayında ve haziran ayında tüm dünyaya ulaşması bekleniyor.