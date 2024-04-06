Google'dan internette gezinmeyi hızlandıracak teknoloji: Jpegli

06 Nisan 2024 15:53 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 15:53

Web sayfalarının ne kadar hızlı açılacağında kullandığımız internet bağlantısının hızı kadar söz konusu sayfada yer alan görsellerin de etkisi var. Bir sitede kullanılan görselin boyutu arttıkça sitenin yüklenme süresi de az miktarda olsa dahi uzuyor bu da internette gezinme deneyimini olumsuz etkiler.

İşte bu sebeple de görseller JPG, WEBP, PNG gibi farklı dosya formatlarında sıkıştırılarak boyutu düşürülür ve bu haliyle yüklenir. Google, fotoğrafları JPEG'e kıyasla yüzde 35 daha fazla sıkıştıran ve daha hızlı bir internet gezintisi sunmayı amaçlayan yeni Jpegli teknolojisini tanıttı.

GOOGLE JPEGLI NEDİR?

Google'ın açıklamasına göre Jpegli, görüntüleri yüksek kalite ayarlarında geleneksel JPEG kodlayıcılardan yüzde 35 daha fazla sıkıştırarak bant genişliğinden ve depolama alanından tasarruf sağlar ve web sayfalarını hızlandırır.

Bazen bir fotoğrafa sıkıştırma işlemi uygulandığında orijinal kalitesi bozulabilir ve bunun sonucunda netliği de kaybolabiliyor. Jpegli bu konuda da avantaj sağlıyor. Google, teknolojinin görsellerin daha net ve daha az sıkıştırma kaynaklı bozulma içeren bir şekilde görünmesine olanak tanıdığını savunuyor.

Ayrıca orijinal JPEG standardıyla tam uyumlu ve libjpeg-turbo ve MozJPEG ile API/ABI uyumu da mevcut. Bu sayede Jpegli, bu kütüphaneleri kullanan uygulamalara kolayca entegre edilebiliyor. Yani yeni bir teknoloji olmasına karşın geriye dönük uyumluluğa da sahip.

Google, Jpegli'nin geliştirilme sürecinde JPEG XL formatından da faydalandığını açıkladı. Şirket bu formatı "interneti daha hızlı ve daha güzel hale getirme potansiyeline sahip umut verici yeni bir teknoloji" olarak gördüğünü de ekledi.