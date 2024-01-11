Google'dan yılın ilk güncellemesi: Android 14 QPR2 Beta 3 yayınlandı

11 Ocak 2024 13:51 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 13:52

Google, uygun Pixel cihazlar için Android 14 QPR2 Beta 3 güncellemesini yayınladı. 10 Ocak'tan itibaren kullanıma sunulduğu belirtilen bu güncelleme öncelikle hata düzeltmelerine ve kararlılık iyileştirmelerine odaklanıyor.

ANDROİD 14 QPR2 BETA 3 YAYINLANDI

Önceki QPR2 Beta 2'de olduğu gibi güncelleme, Pixel Fold ve Pixel Tablet de dahil olmak üzere Pixel 5a'dan 8 Pro'ya kadar bütün cihazlarla uyumlu. Güncellemeyi kablosuz olarak yüklemek isteyen kullanıcıların, Android Beta Programı'na üye olmaları gerekiyor.

QPR2 Beta 3 güncellemesi AP11.231215.007 yapı numarasına sahip olup, Ocak 2024 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor.

Android 14 QPR2 Beta 3 güncellemesinin kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Sistem > Yazılım güncellemeleri'ne gidebilirsiniz. Varsa indirmek için “Sistem güncellemesi”ne dokunmanız gerekiyor. Alternatif olarak, manuel kurulum için OTA veya fabrika görüntüsünü indirebilirsiniz.

Üç Aylık Platform Sürümleri (QPR'ler) genellikle "genel kullanıma uygun" kabul edilir, bu nedenle kullanıcıların büyük sorunlarla karşılaşmayacakları tahmin ediliyor. Ancak bunun hala bir beta olduğunu ve bu nedenle bazı aksaklıklar yaşanabileceğini unutmamak gerekiyor.

Android 14 QPR2 Beta 3 uyumlu cihazlar listesi: