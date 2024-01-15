Görevinde başarısız olan Ay'a iniş aracı 'Peregrine' geri dönüyor: Dünya atmosferinde yanacak

15 Ocak 2024 09:27 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:29

NASA'nın son dönemde uzay araçlarında yaşadığı teknik sorunların sayısı epey arttı. Öyle ki yaşanan bu sorunlar nedeniyle Ay misyonu 2025'ten 2026'ya ertelendi.

Öte yandan benzer durum Peregrine uzay aracında da meydana geldi. Geçtiğimiz haftalarda teknik sorun yaşadığı bildirilen Ay'a iniş aracı, görevini tamamlayamadı.

PEREGRİNE, DÜNYA ATMOSFERİNDE YANACAK

Aktarılanlara göre Peregrine Ay'a iniş aracı, Dünya'ya geri döneecek ve 18 Ocak 2024'te atmosferde yanacak.

Şu anda Dünya'dan 289,000 kilometre uzaklıkta olan uzay aracı, ilk görevinde başarısız olarak uzay araştırmalarındaki en başarısız araç olarak kayıtlara geçti.

Başlangıçta kalkışı kusursuz gerçekleştiren Peregrine üzerinden çelitli veriler alınıp gönderiliyordu. Amerika'nın 52 yıl sonra Ay'a ilk görevi için hazırlıkları iyi giderken, uzay aracında yaşanan teknik sorun planları alt üst etti.

Ay'ın yörüngesine gönderilmesi hedeflenen araç, yakıt ihmali nedeniyle görevini yarıda bıraktı. Bu nedenle Astrobotic, NASA ile birlikte takip ettiği Peregrine'i Dünya atmosferine getirerek 18 Ocak'ta imha edecek.