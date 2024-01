GTA 6 çıkmadan GTA 5 oyuncularına kötü haber

03 Ocak 2024 15:54 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:55

Microsoft'un Xbox Game Pass hizmeti, 2023'ü Remnant: From the Ashes, Against the Storm, Far Cry 6 ve Rise of the Tomb Raider gibi oyunlardan oluşan bir kadroyla sonlandırdı. 2024'te ise Grand Theft Auto 5, Persona 3 Portable ve Persona 4 Golden dahil birçok oyuna veda edecek.

Bu oyunlar önümüzdeki iki hafta içinde Game Pass'ten kaldırılacak. Kullanıcıların oynayabilmesi için ocak ayının ortasına kadar vakti var.

GTA 5 SÜREKLİ XBOX GAME PASS'E GELİP GİTTİ

Grand Theft Auto 5, Xbox Game Pass'teki üçüncü turunu bu ay tamamlayacak. Son olarak Temmuz 2023'te Game Pass'e eklenmişti. Daha önce Nisan - Ağustos 2021 arasında ve ondan önce de Ocak - Mayıs 2020 arasında Xbox Game Pass'te mevcuttu.

İlk iki sürümde olduğu gibi, GTA 5 yalnızca Xbox One ve Xbox Series X abonelerine açık (oyunun her iki sürümü de mevcut). Ve mobil cihazlara veya bir PC'ye bulut üzerinden aktarılabiliyor.

Xbox Game Pass'in en yakın rakibi PlayStation Plus Extra aralık ayında Grand Theft Auto 5'e kavuştu. GTA 5 şu anda PlayStation 4 ve PlayStation 5'te, Sony'nin PlayStation Plus hizmetinin orta kademesi olan PS Plus Extra ile de kullanılabiliyor.

Persona 4 Golden ve Persona 3 Portable, Game Pass'ten kalktığında yaklaşık bir yıl boyunca abonelik hizmetinde mevcut olacak. Geliştirici firma Atlus bu iki oyunu da geçen ocak ayında Game Pass'e getirmişti. Persona 3 Reload'un PS4, PS5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X'te yayınlanacağı şubat ayında Game Pass aracılığıyla satışa sunulması planlanıyor.