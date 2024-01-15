GTA 6'nın sürpriz karakterlerinden biri belli mi oldu? Ünlü rapçiden açıklama

15 Ocak 2024 14:06 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:08

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunlarından GTA 6, önümüzdeki yıl çıkış yapacak ve PC dışında pek çok platformda kullanıcılarla buluşacak.

ilk fragmanıyla ilgi duyan duymayan herkesi heyecanlandıran Rockstar'ın, GTA 6'da yer vereceği karakterlerden biri ortaya çıkmış olabilir.

ÜNLÜ T-RAPÇİ GTA 6 HAKKINDA KONUŞTU

T-Pain olarak bilinen Faheem Rashad Najm, katıldığı bir yayında GTA 6 için Rockstar Games ile birlikte çalıştığını açıkladı. Ünlü rap müziği sanatçısı, neden GTA Online'ın RP topluluğunda artık aktif olmadığı sorulduğunda da aynı yanıtı verdi ve GTA 6 çalışmalarına başladıktan sonra Rockstar'ın kendisine bir adım geri atmayı önerdiği belirtti.

"NoPixel'de vakit geçiriyordum, sonra GTA 6 üzerinde çalışmaya başladım ve bana RP işini bırakmam gerektiğini söylediler" diyor T-Pain. "Bana 'Ya birisi albüm çalışmanı alıp kaydederse ve insanlar bunu dinlerse' dediler, ben de 'Tamam bunu anlıyorum, ama orada güzel vakit geçiriyordum. Neyse, sorun yok' diye yanıt verdim."

Najm elbette GTA 6'daki rolünden hiç bahsetmiyor. Pek çok kişi oyunun radyo kanallarından bir tanesinde sunuculuk yapacağı görüşünde. Fakat daha baskın ve ön planda bir karaktere hayat vermesi de muhtemel.

Grand Theft Auto 6, 2025 yılında PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.