GTA San Andreas'taki 20 yıllık 'tüyler ürperten' gizem çözüldü

04 Nisan 2024 12:54 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:56

Rockstar Games'in 2025 yılında piyasaya sunacağı GTA 6 için oyuncuların heyecanlı bekleyişi devam ederken, başta GTA: San Andreas olmak üzere serinin en eski oyunları dahi hâlâ hatırı sayılı bir oyuncu kitlesine sahip.

2004 yılında piyasaya sürülen ve bizleri CJ (Carl Johnson) karakteriyle tanıştıran GTA: San Andreas, aynı zamanda Grand Theft Auto'nun tarihindeki en gizemli ve bir o kadar da tüyler ürpertici olarak nitelendirilen olayların yaşandığı oyunlar arasında yer alıyor.

Aniden meydana çıkan hayaletlerden ormanlık alanda kendi kendine giden otomobillere kadar pek çok gizem olsa da kullanıcıların adeta kafa patlattığı bir olay, 'olur olmaz yerde düşen uçakların' gizemi eski bir GTA geliştiricisinin yaptığı açıklamayla çözüldü.

MEĞER TEKNİK BİR PROBLEMDEN İBARETMİŞ

Obbe Vermej isimli geliştiriciye göre GTA: San Andreas'ta oyuncunun yanında periyodik bir şekilde uçuş gerçekleştiren uçaklar bulunuyor ve bunlar kimi zaman da kaza yapıyorlar.

Vermej, uçağın hareket yönünü tarayarak uçuş yolundaki engelleri arayan bir kod yazmış. Ancak kaynak kullanımını sınırlamak için taramayı minimum seviyede tutarak, yalnızca uçağın gövdesi ve kanat uçlarının taranmasını istemiş. Bunun sonucunda da tarama dışında kalan küçük engeller tespit edilemediğinden kendiliğinden düşen uçaklar belirdi.

Vermej, "Buna ek olarak, uçaklar bazen oluşturulduktan hemen sonra bir miktar yükseklik kaybedebilirler çünkü başlangıç hızları yeterli kaldırma kuvveti oluşturamayabilir." diyerek, kısa bir süreliğine uçuşları tamamen kaldırmayı bile düşündüğünü açıkladı:

"Harita modelleri henüz yayınlanmadığında ek bir sorun oluştu. Çarpışmaları uçak oluşturulduktan sonra yüklenecekti. Bu sorunlar bazen uçakların kaçınılmaz bir uçuş yolunda oluşturulmasına izin veriyordu. Çarpışmaların farkındaydım ve kısa bir süreliğine uçuşları tamamen kaldırmayı düşündüm."