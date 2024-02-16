Güneş tutulmasına Mars'tan bakın: Etkileyici görüntüleri NASA paylaştı

16 Şubat 2024 11:11 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 12:18

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif aracı Perseverance, geçtiğimiz hafta Kızıl Gezegen'in uydusu Phobos'un Güneş'in önünden geçişini kaydetti.

Antik Yunanca'da "Korku" anlamına gelen ismi taşıyan Phobos, Jezero Krateri'nde bulunan Perseverance'nin kamerası tarafından 8 Şubat'ta görüldü. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) mühendisleri, aracın sol Mastcam-Z kamerası kullanılarak çekilen 68 Güneş tutulması görüntüsünü Perseverance'nin ham görüntü deposuna yükledi.

PHOBOS'UN OLUŞUMU, GİZEMİNİ KORUYOR

Phobos, 1877'de Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedilen asteroit büyüklüğünde bir uydu olarak biliniyor. Mars'ın yüzeyinden birkaç bin kilometre yükseklikte dönmekte olup, zamanla Kızıl Gezegen'in çekim kuvveti nedeniyle parçalara ayrılacağına inanılıyor.

Hem Phobos'un hem de diğer Mars uydusu Deimos'un oluşum tarihleri hâlâ bilim dünyasında gizemini koruyor. Bilim insanları, her iki uydunun da asteroit kuşağından mı, çarpışmalardan mı, erken Güneş sistemi kalıntılarından mı yoksa başka bir sebepten mı oluştuğunu belirleyebilmiş değiller.

JAPONYA, UYDUYA İNMEYİ DENEYECEK

Phobos'a şimdiye kadar hiçbir uzay aracı inemedi. Ancak Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), Martian Moons Exploration (MMX) misyonu kapsamında bu uyduya inmeyi planlıyor.

2026'da düzenlenmesi beklenen misyonun ana hedefi örnek toplama olacak. Phobos'tan alınan toz örnekleri Dünya'ya getirilecek. Bu tozların Phobos'un oluşum sürecine ve hatta Mars atmosferinin tarihine dair daha fazla bilgi sağlayabileceği düşünülüyor.