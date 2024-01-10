Günler sonra uzaya çıkacak: İlk Türk astronot karantina sürecini boş geçmiyor

10 Ocak 2024 12:34 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:35

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1.5 gün sürecek uzay yolculuğu için geri sayım başladı. En başından bu yana heyecanlı olduğunu dile getiren Gezeravcı için karantina süreci başladı ve pek çok deney gerçekleştirildi.

Uçuşuna bir hafta kala Türk astronot, sosyal medya hesabından yeni bir deneye ilişkin çalışmalarını paylaştı.

ALPER GEZERAVCI, KARANTİNA SÜRECİNDE TESTLER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ankara'ya deney çalışmaları kapsamındaki son gelişinde, "MESSAGE" deneyinin kan alma işlemiyle, deney süreçlerini fiilen başlattıklarını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Karantinada bugün, 13 deneyimizden VOKALKORD'un ilk işlem adımını gerçekleştirdim. Yarın MESSAGE'ın ikinci işlem adımıyla devam ediyorum. VOKALKORD'da solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zeka desteğiyle seste meydana gelen frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi ve yer çekimsiz ortamın etkilerinin insan sesi üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmektedir. MESSAGE ile ise yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genlerin tespit edilmesi ve uzay görevlerinde bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceğinin CRISPR gen mühendisliği yöntemleriyle belirlenmesi hedeflenmektedir."