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    • 10 Ocak 2024 12:34 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:35

    Günler sonra uzaya çıkacak: İlk Türk astronot karantina sürecini boş geçmiyor

    Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 17 Ocak tarihine kadar karantinada kalacak. Bu süre zarfında pek çok test gerçekleştiren astronot, deney çalışmalarından birini daha paylaştı.

    Editör: Okan Güleş / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Günler sonra uzaya çıkacak: İlk Türk astronot karantina sürecini boş geçmiyor
    Uzay, Alper Gezeravcı, Tua

    İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1.5 gün sürecek uzay yolculuğu için geri sayım başladı. En başından bu yana heyecanlı olduğunu dile getiren Gezeravcı için karantina süreci başladı ve pek çok deney gerçekleştirildi.

    Uçuşuna bir hafta kala Türk astronot, sosyal medya hesabından yeni bir deneye ilişkin çalışmalarını paylaştı. 

    ALPER GEZERAVCI, KARANTİNA SÜRECİNDE TESTLER GERÇEKLEŞTİRİYOR

    Ankara'ya deney çalışmaları kapsamındaki son gelişinde, "MESSAGE" deneyinin kan alma işlemiyle, deney süreçlerini fiilen başlattıklarını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

    "Karantinada bugün, 13 deneyimizden VOKALKORD'un ilk işlem adımını gerçekleştirdim. Yarın MESSAGE'ın ikinci işlem adımıyla devam ediyorum. VOKALKORD'da solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zeka desteğiyle seste meydana gelen frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi ve yer çekimsiz ortamın etkilerinin insan sesi üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmektedir. MESSAGE ile ise yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genlerin tespit edilmesi ve uzay görevlerinde bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceğinin CRISPR gen mühendisliği yöntemleriyle belirlenmesi hedeflenmektedir."

    Haberler>Teknoloji>Günler sonra uzaya çıkacak: İlk Türk astronot karantina sürecini boş geçmiyor
    uzayalper gezeravcıtua
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