Hareketleri takip edebiliyor... Belkin, sınırlı sayıda iPhone'da kullanılabilen stand üretti

08 Ocak 2024 10:11 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:15

CES 2024 etkinliği için nefesler tutuldu. Teknolojik anlamda yeni inovasyon ve ürünlerin sahne alacağı etkinlik kapsamında ilk duyurular gelmeye başladı.

Akıllı telefonlar için geliştirdiği aksesuarlarla da bilinen Belkin isimli marka, oldukça etkileyici bir özelliğiyle tanıtıldı. Markanın iPhone için geliştirdiği yeni standı kişi takibi yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

İPHONE 12 VE ÜSTÜ MODELLER İÇİN TASARLANDI

180 dolarlık fiyata sahip bu ürün, Apple’ın DockKit framework’unu temel alıyor ve bu sayede üçüncü parti bir uygulama yüklemenize gerek kalmadan iPhone’larla direkt olarak bağlantı kurabiliyor. Motorlu yapısı sayesinde kadraja giren kişiyi algılayan ve onu 360 derece takip edebilen ürün, yukarı ve aşağı doğru 90 derece hareket edebiliyor ve MagSafe temelli bağlantı yapısını benimsiyor.

Bunun yanında 15W seviyesinde şarj da sunan ürün, 30W‘lık bir şarj cihazıyla geliyor ve yerleşik batarya sayesinde Stand Pro’nun beş saatlik bir bağımsız kullanım ömrü sunduğu da aktarılıyor.

Takip süreci üstündeki fiziksel butondan kapatılıp açılabilen model, iPhone 12 ve üstü iPhone modellerini dikey ya da yatay konumda tutabiliyor. CES 2024 kapsamında tanıtılan bu ürünün Türkiye pazarı için fiyatlandırması ve satışa çıkacağı tarih bilinmiyor.