HAVELSAN duyurdu: Yerli ve milli yapay zeka asistanı göreve hazır

16 Ocak 2024 12:12 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:12

Son dönemde tüm dünyada adından söz ettiren doğal dil işleme alanındaki yapay zeka modellerine Türk mühendisleri milli çözüm geliştirdi. Savunma sanayisindeki yazılım tabanlı çözümleriyle dikkati çeken HAVELSAN, yapay zeka çalışmaları kapsamında "milli GPT" ürününe imza attı.

İSMİ BELLİ OLDU

"Üretken yapay zeka" kategorisindeki ürün için Multifunctional Artificial Intelligence Network (Çok Fonksiyonlu Yapay Zeka Ağı) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan ve aynı zamanda "ana" karşılığına sahip "MAIN" isminin belirlendiği aktarıldı.

ÇALIŞMALAR UZUN SÜRE ÖNCE BAŞLADI

HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Mühendisi Osman Kavaf, şirkette yapay zeka konusunda farklı projeler yürütüldüğünü söyledi. Metinler, görseller ve sesler üzerine belirli algoritmalar geliştirildiğini söyledi. Bunların çoğunlukla proje bazlı ilerlediğini ifade eden Kavaf, son dönemde OpenAI'ın ChatGPT furyasını öngörerek bir sene önce HAVELSAN'da GPT modelleri üzerine çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

LANSMANI ŞUBAT'TA YAPILACAK

Osman Kavaf, yerli ve milli GPT sisteminin ilk sürümünün hazır olduğu bilgisini paylaştı. Başta kamu ve askeri kurumların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak veri güvenliğinin sağlanması noktasında HAVELSAN'ın adım atması gerektiğini kararlaştırdıklarını belirten Kavaf, "Bir sene önce başlatılan proje sonunda yerli ve milli Türkçe GPT'miz hazır. İlk sürümümüzün lansmanını 1 Şubat'ta yapmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

DİĞER MODELLERDEN GERİ KALMAYACAK

Osman Kavaf'ın bildirdiğine göre, HAVELSAN GPT şu anda kullanılan tüm modellerin temel özelliklerine sahip. İlk sürümü yakında paylaşılacak olan modelin temel özelliklerinden bir tanesi, "özetleme" olacak.

Verilmiş içeriği ve metni saniyeler içerisinde özetleyebilen bir sistemi bulunuyor. Açık kaynaklı verilerden bilgi alıp getirebiliyor. Üçüncü olarak kod yazma özelliğine sahip. Parametreleri ayarlayarak ya da komutlarınızla üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu temel fonksiyonlar çeşitlendirilebiliyor.

HALKA AÇIK OLMAYACAK

Öncelik listelerinde kamu ve askeri kurumlar bulunduğunu vurgulayan Kavaf, bu nedenle halka açık bir şekilde kullanıma sunum olmayacağını söyledi. Kavaf, "Kamu ve askeri kurumların veri güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığımız projemizin sonraki sürümlerinde umarım halka açık hizmet verebilecek bir mekanizmayı geliştirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kavaf'ın ifadesine göre, HAVELSAN'ın odak noktası, sunacakları donanım setiyle birlikte verilerin tamamen kapalı bir kutu olarak kullanılmasını sağlamak. Bu sayede, veri sızıntılarına ve anlamlandırılmış verilerin izinsiz kullanımına karşı etkili bir önlem alınmış olacak. Şu anda piyasada benzer bir ürüne rastlanmadığını belirten Kavaf, yapay zekanın HAVELSAN'ın tüm ürünlerinde kullanılması hedefi doğrultusunda, bu yeni donanım setinin bayrak taşıyıcı olarak öne çıkmasına karar verdiklerini vurgu yaptı.

Projenin gelecekteki aşamalarında cloud (bulut) sistemini entegre etme olasılığına da değinen Kavaf, ancak bu entegrasyonun hassas ve gizlilik derecesi yüksek verilerle ilgili kullanım problemlerine çözüm getirmediğini ifade etti. HAVELSAN'ın amacının, donanım seti ile öne çıkmak olduğunu ekledi.

AKADEMİSYENLERİN YOĞUNLUKTA OLDUĞU BİR PROJE

Akademisyenlerin yoğunlukta olduğu bir proje ekibiyle çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kavaf, yaklaşık 20 kişilik bu ekibin kademeli olarak artmasını beklediklerini söyledi. Lansman tarihini donanım altyapısını da belli bir noktada güçlendirecek şekilde belirlediklerini ifade eden Kavaf, şöyle konuştu:

"Lansmanı yaptıktan sonra gelecek talep ve ihtiyaçları çok hızlı şekilde değerlendireceğiz. 1 Şubat tarihinde HAVELSAN'da büyük bir yapay zeka konferansı yapıyoruz. Özel bir etkinlik olacak. Bu etkinlikte de ürünümüzün lansmanını yapmayı planladık.

Yapay zekayı hayatımızın çok çeşitli alanlarında görmeye başlayacağız. Aslında bunun altyapısını hazırlıyoruz. Globalde inanılmaz bir farkındalık var. Türkiye'de de bu farkındalık hızlı şekilde yükseldi. Bu ilk sürümümüz olacak ve ilk sürümümüzde daha çok metinlere, yazılara odaklı ilerliyoruz. Bunun sonraki aşamalarında görüntü ve ses işleme özellikleriyle birlikte yapay zekayı daha etkin kullanabileceğiz. Umarım o sürümlerde de tekrar röportaj yapma fırsatımız olur."