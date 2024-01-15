Hazırlanın gidiyoruz... Mars'ta koloni kurmak için kaç kişiye ihtiyaç var? Hayır milyonlarca kişi değil

15 Ocak 2024 15:04 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:05

Dünya'nın gidişatı çok iç açıcı olmamakla birlikte NASA ve ESA gibi uzay ajansları, Dünya dışındaki gezegenlerde yaşam belirtisi arıyor. Halihazırda Mars ve Ay'da insansız uzay araçları araştırmalarını sürdürüyor.

Çeşitli keşiflerin yapıldığı Ay için insanlı yolculuğun 2026'da başlaması planlanırken, gözler diğer yandan Mars'ta. Kızılgezegen'de yaşam belirtileri aranırken bilim insanları şimdiden kaç insanla koloni kurulabileceğinin hesaplarını yaptı.

MARS'TA KOLONİ KURMAK, ASLINDA MİLYONLARCA İNSAN GEREKTİRMİYOR

Yapılan araştırmalara göre Mars'ta koloni kurmak için tahmin edilen insan sayısı aslında oldukça az. George Mason Üniversitesi'nden (ABD) bir araştırma ekibi, Mars'ta kalıcı olarak yaşanabilir bir koloni kurmak için kaç kişinin gerekli olacağını belirlemek amacıyla bir simülasyondan faydalandı.

Kaynaklara göre önceki çalışmalarda yaşanabilir bir koloni kurmak için Mars'ta en az 110 kişiye ihtiyaç duyulacağını tahmin ediliyordu. Ancak son araştırmalara göre aslında bunun çok daha az insanla gerçekleşebileceğini de ortaya koyuyor.

Simülasyona göre en az 22 kişiden oluşan bir grup, Kızılgezegen'de bir toplumun temelini atabilir. Ancak uzun vadeli başarıda psikolojik yönlerin de önemli rol oynayabileceği belirtiliyor.

Öte yandan gelecekteki Mars yerleşimleri, Mars suyundan oksijen ve yakıt gibi hayati kaynakları çıkarmak için teknolojik yeniliklere dayanacak. Ancak aşılması gereken temel neden teknoloji ve teknik zorluklardan ziyade insan psikolojisi. Eğer insanların psikolojileri bozulup davranışları değişirse koloni kurma hedefleri de yanlış yollara sapabilir. Elbette günü geldiğinde insanları da bu koşullara hazırlayacaklardır. Zira daha önce Dünya'da Mars simülasyonu oluşturulmuş, bunun için yüzlerce denek seçilmişti.

Kaynak: Merkur.de

Derleme: TGRT Haber / Okan Güleş