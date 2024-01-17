Hepsiburada Premium fiyatı zamlandı: İşte yeni tarife
E-ticaret sitesi Hepsiburada'nın Amazon Prime benzeri Hepsiburada Premium servisi için zam geldi. Kullanıcılara bedava kargo, öncelikli destek gibi ayrıcalıklar sunan servisin güncel fiyatı açıklandı. İşte Hepsiburada Premium fiyatı...
Hepsiburada Premium fiyatı için yılın ilk zammı geldi. E-ticaret platformu, kullanıcılarına aylık bir abonelik ücreti karşılığında çeşitli ayrıcalıklar sunduğu bu hizmetinin fiyatını artırma kararı aldığını açıkladı.
HEPSİBURADA PREMİUM FİYATI NE KADAR OLDU?
ShiftDelete.Net'in haberine göre, Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, Hepsiburada Premium hizmetinin aylık üyelik ücretinin 18 Ocak 2024'ten itibaren 29,90 TL olarak güncelleneceği belirtildi.
Aynı zamanda, kullanıcılara üyeliği devam ettiği sürece bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabilecekleri hatırlatıldı.
Hepsiburada Premium'un 25 yaşından küçük olan kullanıcılara özel "Efsane Gençlik Paketi" fiyatının da aylık 14,90 TL'den 19,90 TL'ye yükseltildiği aktarıldı. Standart paketin aylık ücreti, son olarak ekim ayında yapılan zammın ardından 19,90 TL'ye çıkarılmıştı.
HEPSİBURADA PREMİUM NELER SUNUYOR?
Hepsiburada'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre, Hepsiburada Premium hizmetinin özellikleri şöyle:
- Ücretsiz kargo
- Yüzde 3 oranında Hepsipara kazancı
- Yüzde 3 oranında Hepsipay Kart ile Hepsipara kazancı
- Hediye BluTV üyeliği
- Ücretsiz randevulu teslimat
- Ücretsiz kapıda iade
- Yüzde 50 indirimli mobilya montaj hizmeti
- Yüzde 50 indirimli "lastik kapımda" servisi
- Çağrı merkezinde öncelikli bağlanma