Hepsiburada Premium fiyatı zamlandı: İşte yeni tarife

17 Ocak 2024 15:53 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:54

Hepsiburada Premium fiyatı için yılın ilk zammı geldi. E-ticaret platformu, kullanıcılarına aylık bir abonelik ücreti karşılığında çeşitli ayrıcalıklar sunduğu bu hizmetinin fiyatını artırma kararı aldığını açıkladı.

HEPSİBURADA PREMİUM FİYATI NE KADAR OLDU?

ShiftDelete.Net'in haberine göre, Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, Hepsiburada Premium hizmetinin aylık üyelik ücretinin 18 Ocak 2024'ten itibaren 29,90 TL olarak güncelleneceği belirtildi.

Aynı zamanda, kullanıcılara üyeliği devam ettiği sürece bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabilecekleri hatırlatıldı.

Hepsiburada Premium'un 25 yaşından küçük olan kullanıcılara özel "Efsane Gençlik Paketi" fiyatının da aylık 14,90 TL'den 19,90 TL'ye yükseltildiği aktarıldı. Standart paketin aylık ücreti, son olarak ekim ayında yapılan zammın ardından 19,90 TL'ye çıkarılmıştı.

HEPSİBURADA PREMİUM NELER SUNUYOR?

Hepsiburada'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre, Hepsiburada Premium hizmetinin özellikleri şöyle: