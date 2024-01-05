Her modelde çalışmayacak... BlacBerry tarzı klavyeyi iPhone'lara getiren kılıf tanıtıldı

05 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:16

Akıllı telefon pazarına damga vuran BlackBerry modelleri, uzun yıllar milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. Kendine has tasarımının yanı sıra dikkat çeken fiziksel klavyesi de bu telefonu öne çıkaran ayrıcalıklardan biriydi.

Yıl 2024 olsa da fiziksel klavyeli telefonlar hâlâ ölmül sayılmaz. Zira Clicks isimli bir şirket, iPhone için tasarladığı klavyeli kılıfla bu trendi bir kez daha ayaklandırıyor.

SADECE ÜÇ MODELDE KULLANILABİLECEK

Android tarafında pek rastlamasak da iPhone tarafında işlevsel kılıflar oldukça fazla. Bunlardan bir yenisi ise iPhone için fiziksel klavye sunan Clicks kılıfı. Özellikle görünüşü ve tasarımıyla Blackberry fiziksel klavyesini hatırlatan bir kılıf karşımıza çıkıyor.

Kılıfın en büyük özelliği ise Bluetooth ile değil fiziksel olarak iPhone şarj çıkışına bağlanıyor olması. iPhone için fiziksel kılıf bu sayede klavye aydınlatma ışığı gibi özellikleri iPhone pilinden yararlanarak kullanıyor. Kılıfta yer alan fiziksel klavye, ekranı bölmüyor ve ekran deneyiminizi de etkilemiyor. Bu açıdan da daha önce piyasaya çıkan fiziksel klavyelerden ayrı bir yerde.

Bunun yanında fiziksel klavyede yer alan bazı kısa yollar iPhone’u ekrana dokunmadan kontrol etmenize de imkan tanıyor. Kılıfı geliştiren ekibin başında yer alan Michael Fisher ve Kevin Michaluk ise uzun yıllardır fiziksel klavye ile akıllı telefon kullanma deneyimine sahip. Özellikle Kevin Michaluk, Blackberry kullanıcılarına yönelik bir web sitesinin de sahibi. Bu anlamda fiziksel klavyeli kılıfın Blackberry klavyesi gibi kullanışlı bir yapıda olması da sürpriz değil.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fiziksel klavyeyi iPhone’lara getiren bu kılıf, 1 Şubat 2024’te düzenlenecek teknoloji fuarı CES 2024’te satışa çıkacak. Söz konusu kılıf ise belirli iPhone modelleri tarafından desteklenecek, bunlar arasında; iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max yer alıyor. Fiyatı iPhone 14 Pro için 139 dolar olan kılıfa, iPhone 15 modeli için de 159 dolar ödeme yapmak gerekecek.