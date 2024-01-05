Herkes kendi 'ChatGPT'sini yapabilecek: GPT Store'un açılacağı tarih belli oldu

05 Ocak 2024 11:11 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:12

OpenAI, önümüzdeki hafta içinde metin üreten yapay zeka modellerine (örneğin GPT-4) dayanan özel uygulamalar olarak bilinen GPT'ler için özel bir mağaza açmayı planlıyor.

Teknoloji sitesi TechCrunch'un haberine göre OpenAI, geliştiricilere gönderdiği elektronik posta mesajında, GPT'lerinin 'GPT Store' olarak adlandırılan mağazada listelenmeden önce uyumlu olduğundan emin olmak için şirketin güncellenmiş kullanım politikalarını ve GPT marka yönergelerini incelemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca geliştiricilerin, kullanıcı profillerini doğrulamaları ve GPT'lerinin "herkese açık" olarak yayınlandığından emin olmaları gerekecek.

GPT Store geçen yıl OpenAI'ın ilk yıllık geliştirici konferansı DevDay sırasında duyurulmuştu. Ancak şirket aralık ayındaki bir duyuruda, mağazanın açılışını 2024 yılına ertelediğini açıklamıştı.

GPT'LER NE İŞE YARAYACAK?

En basit tabirle, GPT'ler sayesinde kullanıcılar kendi yapay zeka destekli sohbet robotlarını oluşturabilecek. Üstelik kodlama bilgisine sahip olmaya da gerek yok. Ayrıca oluşturacağınız GPT'nin ne kadar basit veya karmaşık olacağını siz belirleyeceksiniz.

Örneğin bir GPT'yi belirli bir yemek tarifinde kullanılan malzemelerle ilgili soruları yanıtlayabilmesi için bir yemek kitabı koleksiyonuyla eğitebileceğiniz gibi, geliştiricilerin kendi stillerini kontrol edebilmeleri veya en iyi uygulamalar doğrultusunda kod oluşturabilmeleri için şirketinizin özel kod koleksiyonuyla eğitebilirsiniz.

Geliştiriciler, GPT'lerinin sahip olmasını istediği yetenekleri sade bir dille yazacak ve OpenAI'ın GPT oluşturma aracı GPT Builder, bunları gerçekleştirmek için yapay zeka destekli bir sohbet robotu yapmaya çalışacak. DevDay'den kısa bir süre sonra, geliştiriciler doğrudan ChatGPT web sitesi aracılığıyla GPT'ler oluşturup başkalarıyla paylaşabildiler ancak bunları herkese açık olarak listelememişlerdi.