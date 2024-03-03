HİSAR-O'nun nefes kesen atış görüntüleri paylaşıldı

03 Mart 2024 13:17 - Güncelleme : 03 Mart 2024 13:19

Uluslararası alanda birbirinden iddialı projeleri aktifleştiren Türk savunma sanayisi havada, karada ve denizde yeni projelerini görücüye çıkarıyor. Savunmada kritik rol oynayacak hava savunma ve füze sistemlerinin testleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O, kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor. Sistem bataryası 3 füze fırlatma aracı, 1 orta menzilli hava savunma radarı, 1 atış kontrol merkeziyle ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor."