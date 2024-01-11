Honor MagicOS 8.0 ne zaman çıkacak, hangi modeller alacak?

11 Ocak 2024 12:40 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:41

Teknoloji devleri yeni yıla oldukça hızlı başladı. Giderek artan rekabette akıllı telefon pazarı üst sıralarda yer alıyor. Üreticiler yeni yılda bazı akıllı telefonlarını tanıtmaya başlarken, Honor da yeni arayüz güncellemesi ile 2024'e 'merhaba' dedi.

Çinli firma kısa süre önce düzenlediği bir etkinlikte yeni arayüz güncellemesini duyurdu. Peki yapay zeka işlevlerine sahip olan MagicOS 8.0 ne zaman çıkacak? MagicOS 8.0 hangi modellere gelecek? İşte merak edilen her şey...

MAGİCOS 8.0 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

AI işlevleriyle öne çıkan yeni MagicOS 8.0 güncellemesi, kullanıcı eylemlerini öngörürken, bunun yanında proaktif özellik ve hizmetler sunuyor.

Örneğin kullanıcı messenger'dan bir adres içeren metni sürüklemeye başladığında, magicOS bunu açıp bir harita ya da taksi hizmeti içeren uygulamalara yapıştırmayı öneriyor. Firma, bu özelliğin 100'den fazla popüler uygulamada desteklendiğini de belirtti.

MAGİCLM DİL MODELİYLE, YAPAY ZEKA YETENEKLERİ KULLANICIYLA BULUŞUYOR

MagicLM dil modelini kullanan sistem, bir metin açıklamasını kullanarak videolar oluşturabilir, kişisel asistanın işlevlerini gerçekleştirebilir, doğal dilde kişisel bir medya kitaplığında arama yapabilir. Bu özellik, parametreye, Snapdragon 8 Gen 3'e sahip cihazlarda yerel olarak çalışıyor.

BAŞKA NELER YENİ?

-Honor, iPhone'da yer alan bekleme modu özelliğinin analog bir versiyonunu çıkardı. Akıllı telefonu yatay olarak yerleştirerek tıpkı iPhone'daki gibi pek çok uygulama veya kısa yola erişim sağlayabilirsiniz.

-Kilit ekranının arama stilinin yanı sıra parametre seçimlerinde esnek bir özelleştirme bulunuyor.

-Dinamik Ada fonksiyonuna benzer bir özellik eklendi.

MAGİC 6 SERİSİYLE ÇIKIŞ YAPACAK

Honor, yeni arayüz güncellemesi MagicOS 8.0'ı, yeni tanıtacağı amiral gemisi modelleri Magic 6 serisi ile piyasaya sürecek. Çince ve diğer cihazların genel beta testleri ise bu ay başlayacak.

-Ocak 2024

Honor Magic5 Ultimate Edition

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5

Honor Magic4 Ultimate Edition

Honor Magic4 Pro

Honor Magic4

-Şubat 2024

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor Magic Vs2 Honor

Magic Vs Ultimate Edition

Honor Magic Vs

Honor Magic V

Honor V Purse

Honor Magic3 Ultimate Edition

Honor Magic3 Pro

Honor Magic3

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

-Mart 2024

Honor 90 Pro

Honor 90

Honor 80 Pro

Honor 80 GT

Honor 80

-Nisan 2024

Honor 70 Pro +

Honor 70 Pro

Honor 70

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

-Mayıs 2024

Honor X50 GT

Honor X50 Pro

Honor X50

Honor X40 GT Racing Edition

Honor X40 GT

Honor X50i+

Honor X50i

MagicOS 8.0'ın global olarak ne zaman çıkış yapacağı ise bilinmiyor.

Derleme: Tgrthaber.com.tr - Okan Güleş