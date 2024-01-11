Honor MagicOS 8.0 ne zaman çıkacak, hangi modeller alacak?
Honor, Android 14'ü temel alan yeni arayüz güncellemesi MagicOS 8.0'ı duyurdu. Çin'de tanıtılan yeni güncelleme için takvim de paylaşıldı. Peki hangi modeller MagicOS 8.0 güncellemesini alacak? MagicOS 8.0 ne zaman çıkacak?
Teknoloji devleri yeni yıla oldukça hızlı başladı. Giderek artan rekabette akıllı telefon pazarı üst sıralarda yer alıyor. Üreticiler yeni yılda bazı akıllı telefonlarını tanıtmaya başlarken, Honor da yeni arayüz güncellemesi ile 2024'e 'merhaba' dedi.
Çinli firma kısa süre önce düzenlediği bir etkinlikte yeni arayüz güncellemesini duyurdu. Peki yapay zeka işlevlerine sahip olan MagicOS 8.0 ne zaman çıkacak? MagicOS 8.0 hangi modellere gelecek? İşte merak edilen her şey...
MAGİCOS 8.0 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
AI işlevleriyle öne çıkan yeni MagicOS 8.0 güncellemesi, kullanıcı eylemlerini öngörürken, bunun yanında proaktif özellik ve hizmetler sunuyor.
Örneğin kullanıcı messenger'dan bir adres içeren metni sürüklemeye başladığında, magicOS bunu açıp bir harita ya da taksi hizmeti içeren uygulamalara yapıştırmayı öneriyor. Firma, bu özelliğin 100'den fazla popüler uygulamada desteklendiğini de belirtti.
MAGİCLM DİL MODELİYLE, YAPAY ZEKA YETENEKLERİ KULLANICIYLA BULUŞUYOR
MagicLM dil modelini kullanan sistem, bir metin açıklamasını kullanarak videolar oluşturabilir, kişisel asistanın işlevlerini gerçekleştirebilir, doğal dilde kişisel bir medya kitaplığında arama yapabilir. Bu özellik, parametreye, Snapdragon 8 Gen 3'e sahip cihazlarda yerel olarak çalışıyor.
BAŞKA NELER YENİ?
-Honor, iPhone'da yer alan bekleme modu özelliğinin analog bir versiyonunu çıkardı. Akıllı telefonu yatay olarak yerleştirerek tıpkı iPhone'daki gibi pek çok uygulama veya kısa yola erişim sağlayabilirsiniz.
-Kilit ekranının arama stilinin yanı sıra parametre seçimlerinde esnek bir özelleştirme bulunuyor.
-Dinamik Ada fonksiyonuna benzer bir özellik eklendi.
MAGİC 6 SERİSİYLE ÇIKIŞ YAPACAK
Honor, yeni arayüz güncellemesi MagicOS 8.0'ı, yeni tanıtacağı amiral gemisi modelleri Magic 6 serisi ile piyasaya sürecek. Çince ve diğer cihazların genel beta testleri ise bu ay başlayacak.
-Ocak 2024
- Honor Magic5 Ultimate Edition
- Honor Magic5 Pro
- Honor Magic5
- Honor Magic4 Ultimate Edition
- Honor Magic4 Pro
- Honor Magic4
-Şubat 2024
- Honor Magic V2 Ultimate Edition
- Honor Magic V2
- Honor Magic Vs2 Honor
- Magic Vs Ultimate Edition
- Honor Magic Vs
- Honor Magic V
- Honor V Purse
- Honor Magic3 Ultimate Edition
- Honor Magic3 Pro
- Honor Magic3
- Honor 100 Pro
- Honor 100
- Honor 90 GT
-Mart 2024
- Honor 90 Pro
- Honor 90
- Honor 80 Pro
- Honor 80 GT
- Honor 80
-Nisan 2024
- Honor 70 Pro +
- Honor 70 Pro
- Honor 70
- Honor 60 Pro
- Honor 60
- Honor 50 Pro
- Honor 50
-Mayıs 2024
- Honor X50 GT
- Honor X50 Pro
- Honor X50
- Honor X40 GT Racing Edition
- Honor X40 GT
- Honor X50i+
- Honor X50i
MagicOS 8.0'ın global olarak ne zaman çıkış yapacağı ise bilinmiyor.
Derleme: Tgrthaber.com.tr - Okan Güleş