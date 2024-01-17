Hubble Uzay Teleskobu, iç içe geçmiş iki galaksiyi görüntüledi

17 Ocak 2024 11:03 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:06

Evreni derinlemesine inceleyen NASA, her ay uzay teleskopları ile harika keşiflere imza atıyor. James Webb ile Hubble Teleskobu tarafından kaydedilen görüntülerin yanı sıra, yıldız patlaması ve daha birçok olay bu uzay teleskopları ile kaydediliyor.

Yakın zamanda emekta uzay teleskobu Hubble, iç içe geçmiş iki galaksiyi radarına aldı. NGC 6040 ve LEDA 59642 galaksileri birlikte görüntülenirken, o anlar Hubble tarafından kaydedildi.

İKİ GALAKSİNİN BİRLEŞİMİ, HUBBLE TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hubble tarafından kaydedilen bu görüntüde, iki galaksinin birleşme sürecinin gösteren, nefes kesen bir an görünüyor. İlk bakışta bu bir galaksiymiş gibi anlaşılsa da, aslında iki farklı galaksinin görüntüsü.

Dünya'dan 570 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksiler, sarmal bir dans içerisindeymiş gibi poz veriyor.

Ancak bu olay, sanıldığı gibi hemen gerçekleşmiyor. Phsy.org'un aktardığına göre örneğin bizim galaksimiz, komşu galaksi Andromeda ile çarpışmak üzere; ancak her iki gezegenin buluşmasına 4 milyar yıl gibi epey uzun bir süre var. İşte NGC 6040 ve LEDA 59642 için de bu durum geçerli.

Hubble'ın kaydettiği her iki galaksi de aslında çarpışmaya hazırlanıyor, ancak uzay evreninde zaman geniş bir kavramı kapsarken, bunların çarpışması da milyar yılları alabilir.

Galaksiler yıldızlardan, güneş sistemlerinden, toz ve gaz, karanlık maddeden oluşan koleksyiyonlardır. Galaksilerin çarpışma ve birleşmesi sırasında, yerçekimi kuvvetleri bu bileşenlere etki ederek yapılarında ve şekillerinde değişikliğe neden olmakta. Galaksilerin yeni şekil alması veya tamamen birleşerek yeni bir oluşuma girmesi bu tür süreçlerin sonucunda meydana geliyor. Öyle ki Hubble tarafındna kayededilen bu görüntüde bahsettiğimiz süreci anlatıyor.