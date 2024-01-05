HÜRKUŞ-2, Gök Vatan ile buluşuyor! Geri sayım başladı

05 Ocak 2024 17:57 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 18:04

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin temel, tekamül uçuş eğitimi ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimleri arasındaki tüm kademelerde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere geliştirdiği yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ büyük bir başarı elde etti.

İlk etapta eğitim uçağı varyantı üzerinde yoğunlaşan çalışmalara, ilerleyen aşamada hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı faaliyetleri eklendi. HÜRKUŞ-C olarak isimlendirilen silahlı varyanta çeşitli mühimmat ve ekipmanlar entegre edildi, başarılı uçuş/atış testleri yapıldı. Yurt dışında ilgi gören HÜRKUŞ-C, Afrika ülkelerine ihracat başarıları yakaladı.

HÜRKUŞ-2 İLK UÇUŞUNA HAZIRLANIYOR

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRKUŞ Programı'nda geliştirdiği kabiliyetlerle bir süredir HÜRKUŞ-2 Projesi yürütüyor. Önemli iyileştirme faaliyetlerini içeren proje kapsamında HÜRKUŞ-2 üretimi devam ediyor. Uçağın ilk uçuşunun haziran ayında yapılması bekleniyor.

55 ADET TESLİM EDİLECEK

Türk Havacılık Uzay Sanayii, çok daha gelişmiş 15+40 toplam 55 adet HÜRKUŞ-2'yi Türk Hava Kuvvetleri 122'nci Temel Jet Uçuş Eğitim Filosu envanterine kazandıracak. Mevcut ve uzun vadeli yurt içi ve dışı ihtiyaçlar dikkate alındığında silahlı HÜRKUŞ'un oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülüyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin HÜRKUŞ-C'ye yurt dışından gelen taleplerin karşılanması sürecinde bir anlamda fedakarlık yapmasıyla 15 uçak acil ihtiyacı bulunan Afrika ülkelerine ihraç edilmişti.