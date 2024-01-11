Hyundai, gelecekten gelen eVTOL uçak konseptini tanıttı

11 Ocak 2024 13:53 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 13:55

CES 2024 rüzgarı hız kesmeden devam ederken, Hyundai da bu etkinlikte sahne alan isimlerden biri oldu. Otomobilleriyle tanıdığımız dev şirket, eVTOL uçak konseptiyle farklı bir ürünler karşımıza çıktı.

Elektrikli dikey iniş ve kalkış yapabilen uçaklar, taşımacılıkta yeni bir devrimin de habercisi. Bu kapsamda Hyundai, havacılık alanında da etki oluşturabilecek dikkat çeken konsept ürünü eVTOL motorlu uçağıyla sahne aldı.

HYUNDAİ'DEN GELECEĞE DAMGA VURACAK UÇAK KONSEPTİ

Yeni uçaklar, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltma ve kısa mesafe yolculukları daha verimli hale getirme potansiyeline sahipler.

Hyundai Motor Grubu'nun gelişmiş hava hareketliliği (AAM) şirketi Supernal, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te farklı bir elektrikli konseptinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen ve geleceğin hava mobilitesi olarak lanse edilen SA-2 adlı konseptin, pilot dahil 5 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor.

Buna ek olarak S-A2, CES 2020'de ilk kez tanıtılan vizyon konsept S-A1'i temel alarak yenilikçi olarak geliştirildi.

Hyundai'nin havacılık ve uzay mühendisliği ile birlikte ortaklaşa geliştirdiği bu konsept, otomotiv endüstrisinin estetik tasarımını uçak ve helikopterlerin dinamikleriyle bir araya getiriyor.

Şehir içindeki insanları A noktasından B noktasına daha hızlı, güvenli ve uygun fiyatla taşımayı planlayan Hyundai, 2028'de resmi olarak pazara girmeyi hedefliyor.

Teknik özellik açısından Saatte 120 mil (193 kilometre) hız yapabilen SA-2'nin uçuş yüksekliği ise 1.500 feet (457 metre) olacak.