Hyundai, tekerlekleri 360 derece dönebilen MOBION otomobilini tanıttı

11 Ocak 2024 14:33 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:34

Dikkat çeken teknolojileriyle CES 2024'e damga vuran Hyundai, konsept uçağın ardından tekerlekleri 360 derece dönebilen konspet otomobilini de tanıttı.

MOBION isimli olan bu otomobil, teknolojinin geldiği son noktayı gösteren çalışmalardan bir başkası. Günümüz otomobillerinde olmayan pek çok yeteneğe sahip olan bu araç, dönebilen tekerlekleri sayesinde çarpraz sürüş yapabiliyor.

HYUNDAİ MOBION, MÜTHİŞ ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce de bazı otomobil üreticileri benzer özelliklere sahip konseptlerini sergilerken, Hyundai, yeni nesil e-Corner Sistemi ile onlardan ayrılıyor. Dört tekerleğin tamamının dönmesine olanak tanıyan bu sistem, Ioniq 5'in dik olacak şekilde kendi ekseninde dönmesini sağlıyor.

MOBİON'un dönebilen tekerlekleri, özellikle dönüş imkanı sıfır olan yerlerde veya otopark gibi yerlerde sürücüye büyük kolaylık sağlayacak. Aracın bir diğer tekerlek yeteneği de yengeç yürüyüşü. Dönebilmesine ek olarak konsept olan bu otomobil aynı zamanda yengeç gibi yana doğru da gidebiliyor.

YAYA GEÇİTLERİNDE IŞIKLANDIRMA

En dikktan çeken özelliklerden bir başkası da sensör ve uyarılar. Dönerken diğer sürücülere önceden uyarıda bulunan MOBION, seyir halindeyken yaya geçitlerini ışıklandırarak da yayaların kolaylıkla karşıya geçmesine imkan tanıyor. Sürüş güvenliğiyle öne çıkan bu otomobil sahip olduğu tekerlek teknolojileriyle frenleme, direksiyon ve süspansiyon işlevi arasında senkronize sağlıyor.