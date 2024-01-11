Tgrt Haber
SON DAKİKA
Biberiye saç uzatır mı? Biberiye suyu saçı ne kadar sürede uzatır? Biberiye yağı saç için nasıl kullanılır? Biberiye yağı ne kadar saç uzatır?
Tarihte bir ilk: Uzaydan SMS gönderildi, akıllı telefonlara yeni operatör geliyor!
Hamas'tan İsrail'e soykırım davası hakkında açıklama: Kararı sabırsızlıkla bekliyoruz
11 Ocak 2024 14:33 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:34

Hyundai, tekerlekleri 360 derece dönebilen MOBION otomobilini tanıttı

Hyundai, CES 2024 kapsamında uçak konseptinin ardından bir de konsept otomobilini tanıttı. e-Corner Sistemine sahip MOBION isimli otomobil sergilendi.

Editör: Okan Güleş / Kaynak: Autoblog.com
Hyundai, Otomobil

Dikkat çeken teknolojileriyle CES 2024'e damga vuran Hyundai, konsept uçağın ardından tekerlekleri 360 derece dönebilen konspet otomobilini de tanıttı.

MOBION isimli olan bu otomobil, teknolojinin geldiği son noktayı gösteren çalışmalardan bir başkası. Günümüz otomobillerinde olmayan pek çok yeteneğe sahip olan bu araç, dönebilen tekerlekleri sayesinde çarpraz sürüş yapabiliyor.

HYUNDAİ MOBION, MÜTHİŞ ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce de bazı otomobil üreticileri benzer özelliklere sahip konseptlerini sergilerken, Hyundai, yeni nesil e-Corner Sistemi ile onlardan ayrılıyor. Dört tekerleğin tamamının dönmesine olanak tanıyan bu sistem, Ioniq 5'in dik olacak şekilde kendi ekseninde dönmesini sağlıyor.

Hyundai, tekerlekleri 360 derece dönebilen MOBION otomobilini tanıttı

MOBİON'un dönebilen tekerlekleri, özellikle dönüş imkanı sıfır olan yerlerde veya otopark gibi yerlerde sürücüye büyük kolaylık sağlayacak. Aracın bir diğer tekerlek yeteneği de yengeç yürüyüşü. Dönebilmesine ek olarak konsept olan bu otomobil aynı zamanda yengeç gibi yana doğru da gidebiliyor.

Hyundai, tekerlekleri 360 derece dönebilen MOBION otomobilini tanıttı

YAYA GEÇİTLERİNDE IŞIKLANDIRMA

En dikktan çeken özelliklerden bir başkası da sensör ve uyarılar. Dönerken diğer sürücülere önceden uyarıda bulunan MOBION, seyir halindeyken yaya geçitlerini ışıklandırarak da yayaların kolaylıkla karşıya geçmesine imkan tanıyor. Sürüş güvenliğiyle öne çıkan bu otomobil sahip olduğu tekerlek teknolojileriyle frenleme, direksiyon ve süspansiyon işlevi arasında senkronize sağlıyor.

Haberler>Teknoloji>Hyundai, tekerlekleri 360 derece dönebilen MOBION otomobilini tanıttı
hyundaiotomobil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...